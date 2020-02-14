مناوشات مع فاروق حسني.. حواس يستعيد ذكريات إنشاء المتحف الكبير قبل 20 عاما

كشف د.زاهي حواس عالم الأثار ووزير الأثار الأسبق عن ذكرياته عن مشروع المتحف المصري الكبير منذ بداية إنشائه في عام 2002.





وقال لصدي البلد:كنت دائما أنا وفاروق حسني كل يومين او 3 أيام نذهب للمتحف لنتابع ما يتم، ونناقش كل تفصيلة كبيرة وصغيرة.





وكثيرا ما حدثت بيننا مناوشات بالنسبة للتصور العام للمتحف وطرح المشروع للشركات المنفذة، وكنا لا نضع أمامنا إلا مصلحة مصر وما ستجنيه من إنشاء هذا المتحف.

وتابع:أتذكر أننا عندما تلقينا مبلغ 120 مليون دولار من معرض توت عنخ آمون الذي سافر إلي أمريكا وأوروبا واليابان وأستراليا،فكرنا حينها في إستغلال تلك الأموال وبنينا بها مراكز الترميم وحفظ الآثار والمخازن الموجودة في المتحف كأول منشآت نقيمها هناك.وأضاف: كما لا أنسي أبدا عام 2002 الذي يحمل لي ذكريات مرتبطة بالمتحف،حيث أنني حينها توليت مسئولية الآثار عقب الدكتور الراحل جاب الله،والذي لم يتم المد له بسبب بعض الموانع المتعلقة بالقوانين،وكان أول مشروع عملت فيه عقب المنصب هو مشروع المتحف المصري الكبير،لكن اعود واقول أن الفضل الأول في إنشاء المتحف للفنان فاروق حسني.