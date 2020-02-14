خطوة جديدة للأمير هاري وميجان للاستقلال عن العائلة المالكة

في خطوة جديدة نحو الاستقلال التام بعيدًا عن الحياة الملكية، قام الأمير هاري وزوجته ميجان بغلق مكتبهما في قصر باكنجهام الملكي، ليتسبب ذلك في فقدان حوالي 15 وظيفة وبالتالي إقالة القائمون على المكتب.
وورد أن الزوجين قاما بنشر الأخبار لفريقهما في اجتماع وجهًا لوجه بعد إعلانهما عن خططهما للانتقال إلى كندا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.
فقد يتم منح بعض الموظفين المتأثرين من غلق المكتب لقب عمل جديد داخل العائلة المالكة، لكن يعتقد أن غالبية الأدوار ستصبح زائدة عن الحاجة وقد يتم تسريحهم عن العمل.
ويزعم أن كبار أفراد العائلة المالكة مثل الملكة والأمير تشارلز والأمير وليام على علم بإغلاق المكتب وفقدان الوظائف، ومن بين أولئك الذين سيتم الاستغناء عنهم، رئيس الاتصالات للزوجين "سارة لاثام" التي عملت سابقًا مع أوباما وهيلاري كلينتون ، وفيونا ماكيلوهام ، وزيرة الخارجية المعينة حديثًا.