النني في مهمة صعبة مع بشكتاش أمام باشاك شهير بـ الدوري التركي

يستضيف فريق بشكتاش المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني، نظيره إسطنبول باشاك شهير، اليوم، الجمعة، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري التركي.





ويسعى فريق بشكتاش بقيادة محمد النني لتحقيق الفوز على حساب باشاك شهير، للدخول في المربع الذهبي.





وكان فريق بشكتاش حقق فوزا عريضا على نظيره غازي عنتاب بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الماضية بمسابقة الدوري.





على الجانب الأخر يطمح فريق باشاك شهير في خطف الثلاث نقاط من النني ورفاقه، لانتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري التركي مؤقتا.





ويحتل فريق باشاك شهير المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد فريق بشكتاش في المركز السابع بـ 36 نقطة.







