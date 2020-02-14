انتهاء الاستعدادات لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بـ الشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ،أنه تم الإنتهاء من الإستعدادات الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين المقيمين بمحافظة الشرقية من عمر يوم وحتى ٥ سنوات بالمجان ، والتي سيتم تنفيذها لمدة ٤ أيام ، ابتداء من بعد غد الأحد وحتي الأربعاء ١٩ فبراير .

ونوه وكيل الوزارة إلى أن الحملة القومية تستهدف ١١٦٠٢١٩ طفل بمحافظة الشرقية ، من خلال ٢٣٢٠ فرقة طبية مدربة ، بواقع ١٤٩٩ فرقة بالريف ، و ٨٢١ فرقة بالحضر ، منها ١٨١٣ فرقة متحركة ، و ٥٠٧ فرقة ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية ، ومكاتب الصحة ، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة ، والتي تعمل وفق خطة عمل محددة ، وتم تدريب جميع الفرق الطبية عليها.





وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أنه يتم التطعيم من منزل لمنزل لجميع الأطفال بأنحاء المحافظة من خلال الفرق المتحركة بخلاف الفرق الثابتة.





ولفت إلي أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية ٤٥ درجة ، وسيتم العمل بالحملة من الساعة ٨ صباحًا وحتى الساعة ٥ مساء بشكل يومي خلال هذه الفترة .