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الأسعار اليوم.. الدولار بـ15.66 جنيه للشراء.. الذهب عيار 21 يسجل 687 جنيهًا للجرام.. الكوسة بين 3 و7 جنيهات.. والدواجن البيضاء بـ28 جنيها للكيلو

الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:01 م
الدولار
الدولار
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مايكل عياد
الأسعار اليوم:
- سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.66 للشراء و15.76 للبيع
الذهب عيار 21 يسجل اليوم 687 جنيهًا للجرام
- تراوحت الكوسة بين 3 و7 جنيهات، والفاصوليا بين 7 و11 جنيها
-  الدواجن البيضاء اليوم بـ28 جنيها للكيلو بعد أن كانت 31 جنيها



استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 14 - 2 -2020، وفقا لأحدث بيانات للبنك المركزى، وبلغت أسعار العملات الأجنبية اليوم، الجمعة، وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه 15.66 للشراء و15.76 للبيع.


وسجل اليورو 17.10 جنيه للشراء 17.21 جنيه للبيع، بينما سجّل الجنيه الاسترلينى 20.26 جنيه للشراء 20.39 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 16.02 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع، وبلغ الـ100 ين ياباني 26. 40 جنيه للشراء و14.35 جنيه للبيع.

فيما شهدت  أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-2-2020 استقرارا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 687 جنيهًا، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص، ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الجمعة، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.


وسجّل سعر الجرام الواحد من عيار 18 سجّل اليوم 589 جنيهًا للجرام، وسعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 687 جنيهًا للجرام، وسعر جرام الذهب عيار 24 سجّل اليوم 788 جنيهًا للجرام، وسعر الجنيه الذهب 5496 جنيهًا.

وينشر موقع صدى البلد، أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الجمعة، 14 فبراير 2020 خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، حيث سجلت الطماطم بين 2 و5.5 جنيه للكيلو، البطاطس بين 2 و3 جنيهات، والبصل بين 3 و5 جنيهات.

وتراوحت الكوسة بين 3 و7 جنيهات، والفاصوليا بين 7 و11 جنيها، وسجل الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات، الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات، الملوخية بين 4 و6 جنيهات، وسجل الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، القلقاس بين 4 و7 جنيهات، بطاطا من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
 
فيما يتعلق بأسعار الفاكهة، سجل البرتقال البلدي بين 2  و4 جنيهات، البرتقال السكري بين 2  و4 جنيهات ، البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات، وتراوح اليوسفي بين 2 و6.5 جنيه، الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

وسجلت الفراولة من 5 إلى 9 جنيهات، الجوافة من 4 إلى 7 جنيهات، الرمان من 5 إلى 9 جنيهات، والكانتلوب من 4 إلى 7 جنيهات.

كما استقرت أسعار الدواجن فى الأسواق، اليوم الجمعة 14 فبراير 2020، وفقًا لآخر المستجدات والتغيرات اليومية في المزارع والأسواق الرئيسية، والمواقع المتخصصة في أسعار الدواجن. 

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 28 جنيها للكيلو بعد أن كانت 31 جنيها، وتراوحت أسعار لحم الدواجن البلدى ما بين 34 جنيها بعد أن كانت 38 جنيها. 

وتراوح سعر البيض الأبيض ما بين 34.5 و35 جنيها للكرتونة، وسجل البيض الأحمر ذات السعر أيضا للكرتونة، فيما سجّلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 18.75 و19 جنيها.

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