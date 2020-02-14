مصر للطيران تحتفل بـ عيد الحب مع عملائها على رحلاتها الجوية.. شاهد

تحتفل مصر للطيران مع عملائها بعيد الحب بتخفيض علي تذاكر السفر وتزيين طائراتها واستراحات مصر للطيران بمظاهر عيد الحب.





وأعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمي عن إطلاقها تخفيض 50 % بمناسبة عيد الحب على معظم رحلاتها الدولية من وإلى القاهرة وذلك على التذكرة الثانية التي يقوم العملاء بشرائها خلال يومي 13 و 14 فبراير 2020، بحيث يدفع العميل ثمن التذكرة الأولى كاملًا مع الاستفادة بالتخفيض على التذكرة الثانية لمرافقه في الرحلة.





ويمكن للعملاء الاستفادة بهذا العرض عن طريق مكاتب الشركة المنتشرة حول العالم ومركز الاتصالات 1717 و عبر موقعنا الإلكتروني egyptair.com