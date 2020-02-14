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أخبار البلد

مصر للطيران تحتفل بـ عيد الحب مع عملائها على رحلاتها الجوية.. شاهد

الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:21 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
تحتفل مصر للطيران مع عملائها بعيد الحب بتخفيض علي تذاكر السفر وتزيين طائراتها واستراحات مصر للطيران بمظاهر عيد الحب.

وأعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمي عن إطلاقها تخفيض 50 % بمناسبة عيد الحب على معظم رحلاتها الدولية من وإلى القاهرة وذلك على التذكرة الثانية التي يقوم العملاء بشرائها خلال يومي 13 و 14 فبراير 2020، بحيث يدفع العميل ثمن التذكرة الأولى كاملًا مع الاستفادة بالتخفيض على التذكرة الثانية لمرافقه في الرحلة. 

ويمكن للعملاء الاستفادة بهذا العرض عن طريق مكاتب الشركة المنتشرة حول العالم ومركز الاتصالات 1717 و عبر موقعنا الإلكتروني egyptair.com
مصر للطيران تحتفل بـ عيد الحب مع عملائها على رحلاتها الجوية.. شاهد
مصر للطيران تحتفل بـ عيد الحب مع عملائها على رحلاتها الجوية.. شاهد
مصر للطيران تحتفل بـ عيد الحب مع عملائها على رحلاتها الجوية.. شاهد
مصر للطيران تحتفل بـ عيد الحب مع عملائها على رحلاتها الجوية.. شاهد
مصر للطيران تحتفل بـ عيد الحب مع عملائها على رحلاتها الجوية.. شاهد
مصر للطيران تحتفل بـ عيد الحب مع عملائها على رحلاتها الجوية.. شاهد
مصر للطيران تحتفل بـ عيد الحب مع عملائها على رحلاتها الجوية.. شاهد
مصر للطيران تحتفل بـ عيد الحب مع عملائها على رحلاتها الجوية.. شاهد
مصر للطيران تحتفل بـ عيد الحب مع عملائها على رحلاتها الجوية.. شاهد
مصر للطيران تحتفل بـ عيد الحب مع عملائها على رحلاتها الجوية.. شاهد
مصر للطيران تحتفل بـ عيد الحب مع عملائها على رحلاتها الجوية.. شاهد
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