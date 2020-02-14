زراعة الفيوم تتابع محاصيل القمح والفول والنعناع لمنع الإصابات الفطرية والحشرية

أصدر الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم تعليمات بتواجد جميع الأجهزة العاملة في جهاز المكافحة ومديري الإدارات كل في منطقة عمله، على أن يكونوا على علاقة تواصل قوية بينهم وبين المزارعين لتبادل المعلومات بينهم مع إرشاد المزارعين في حالة اكتشاف أي إصابة بالأمراض مع الاهتمام بالفحص الجيد للزراعات الشتوية.





ووجه وكيل الوزارة بالاهتمام بأعمال المصائد المائية ومصائد الحزام والمصائد الضوئية حسب التعليمات، مداومة فحص الزراعات الشتوية مع توجيه المزارعين لعلاج الآفات والأمراض التي تظهر مباشرة، مداومة فحص زراعات القمح والعلاج الفوري لأي إصابة بالأمراض الفطرية مثل الأصداء بأنواعها والبياض الدقيقي وأيضا الإصابة بالمن والقواقع، الاستمرار في التأكد من جاهزية وصلاحية آلات الرش وعمل صيانة دورية للمعطل منها.





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وتنفيذا لذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواى برئاسة المهندس علي المهدي مدير الاداره ويرافقه مفتش المكافحة بالمركز ومفتش الإرشاد على نواحى وتم المرور على زمام جمعيات ابوجنشو والعلوية وطبهار والعجميين، لفحص الزراعات الشتوية القائمة مثل زراعات القمح والفول والشمر والاقحوان والفول البلدى و البرسيم والنعناع ، للتأكد من وجود أى إصابات فطرية اوحشرية من عدمة ، وكذلك توعية المزارعين بأهم التوصيات الفنية.