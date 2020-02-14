لوفتهانزا الألمانية تعلق رحلاتها للصين حتى 28 مارس المقبل بسبب فيروس كورونا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا) أنها ستعلق جميع رحلاتها إلى الصين حتى 28 مارس المقبل؛ بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم /الجمعة/ دون مزيد من التفاصيل.





وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين - في وقت سابق اليوم - ارتفاع حصيلة ضحايا الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى 1483 وفاة و63932 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس.



