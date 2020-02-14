هشغل فلوسكم في الجيم.. حكاية مستريح الجيزة: سرق 800 ألف جنيه من 6 أشخاص

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عامل استولى على 800 ألف جنيه من بعض المواطنين بالجيزة بزعم مشاركتهم فى أحد المشاريع التجارية.









تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 6 مواطنين مقيمين بالجيزة بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من أحد الأشخاص والاستيلاء منهم على مبلغ 800 ألف جنيه، وذلك بزعم مشاركته فى أحد المشاريع التجارية الوهمية.





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أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص (عامل سابق بإحدى الشركات – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة – له معلومات جنائية) .. حيث قام المذكور بممارسة نشاط غير مشروع فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم مشاركته فى أحد المشاريع التجارية الوهمية "عبارة عن شراء صالة ألعاب رياضية" بالمزاد العلنى من إحدى الشركات الاستثمارية وتم رسو المزاد عليه خلافًا الحقيقة، وذلك نظير حصولهم على ربح مادى بتلك المشاركة التجارية.









كما أضافت التحريات أن المتهم استغل سابقة عمله بإحدى الشركات الاستثمارية فى النصب على ضحاياه مدعيا بأنه مازال يعمل بالشركة، والهروب من محل إقامته لملاحقة ضحاياه وصدور العديد من الأحكام الواجبة التنفيذ عليه.





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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.



