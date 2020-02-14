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حوادث

مكافحة المخدرت تستقبل 39 متدربا من الكوادر الأمنية الأفريقية

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:37 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (39) متدربا من الكوادر الأمنية الأفريقية لتلقى دورة تدريبية فى مجال "مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" بأكاديمية الشرطة.
حيث تم عرض فيلم تسجيلى للتعريف بالإدارة من حيث تاريخ نشأتها ومراحل تطويرها وأبرز جهود المكافحة فى ضبط المواد المخدرة بإختلاف أنواعها- وقدرة وزارة الداخلية المصرية بكافة أجهزتها على حجب كميات هائلة من المواد المخدرة واتخاذ إجراءات الردع من خلال ضبط العناصر الإجرامية الخطرة فى هذا المجال.
أعقب ذلك تنظيم زيارة للوفد لمتحف الإدارة، والتعريف بأشكال وأنواع المواد المخدرة وأساليب تهريبها وأدوات تعاطيها- وفقًا لما قامت الإدارة بضبطه من قضايا سابقة.

  
وفى نهاية الزيارة أشاد الحضور بما تلقوه من معلومات مهمة فى شأن مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.
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