عدو للتنمية والحضارة.. برلماني يحذر من مخطط إرهابي يستهدف مصر

حذر النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، من مخطط إرهابي يستهدف مصر، قائلا إن نجاح قوات الجيش في إحباط هجوم ارهابي على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء يؤكد أن الإرهابيين المأجورين لا يزالون يستهدفون الوطن يترصدون له.





وأشار اسماعيل في بيان له، إلى أن الإرهاب هو الخطر الأوحد الذي يواجه الدولة المصرية ويواجه مختلف الدول العربية والأوروبية وهو عدو للتنمية والحضارة.





وشدد النائب على أن الهجوم الإرهابي في سيناء كان ولا يزال نقطة سوداء في جبين الخونة الذي يكرهون مصر ويحقدون على استقرارها وتقدمها، منوها بنجاح القوات المسلحة في سيناء القضاء على 10 إرهابيين، وتدمير عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية.



