في عيد الحب.. جربي وصفة التريلك بالفراولة

في يوم عيد الحب ، تهتم الكثير من النساء بتقديم حلوى رومانسية مميزة في هذه الليلة، ومن أشهى وصفات الحلوى اللذيذة التي يمكنك تقديمها في عيد الحب هي التريلك بالفراولة.

مكونات التريلك بالفراولة :

4 بيضات

كوب سكر

كوب ونصف دقيق

معلقة فانيليا

ملعقة صغيرة من نكهة الليمون

4 أكواب من الحليب

علبة كاسترد جاهزة

صوص الفراولة

500 جرام من الفراولة

4 ملاعق كبيرة من السكر

ملعقتان من النشا (استخدمت الذرة)

1 كوب ماء

1 ملعقة حليب كريمة

و 1 كوب حليب بارد





اقرأ أيضًا

بنكهة جديدة.. طريقة عمل قهوة عيد الحب

شوربة البيرانا ولحم الغزلان.. أشهر أكلات عيد الحب في العالم

طريقة عمل تريلك بالفراولة :

اخفقي البيض والسكر

ضعي كل المكونات الجافة معا واخلطيها

اخفقي كل المكونات مع الفانيليا والزيت حتي يصبح خليط متجانس

ضعي الخليط في بايركس وأدخليه الفرن حتى تنضج وتصبح شبيهة بالكيك

بعد خروجها من الفرن أسقيها بنصف كوب من الحليب

سخني الحليب وضيفي له السكر والكاستر حتى حتى يتكون خليط متجانس

افردي هذه الطبقة على الطبقة السابقة من الكيك حتى تغطيها بشكل كامل

بعد هذه الطبقة زينيها بقطع من الفراولة

أعدي طبقة من جيلي الفراولة وهو سهل التحضير ومتوفر في المحلات

اضيفي محتويات الجيلي للماء والسكر ثم اسكبيها على سطح الفراولة

أدخلي الصينية الفريزر لمدة ساعة ثم قطعيها وقدميها .