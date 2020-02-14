ابتدعها الأجانب.. الجيفتون هدية العشاق في الفلانتين بالغردقة

ارتبط عيد الحب بجميع محافظات مصر بالورد والدباديب ذات اللون الأحمر والتى يعتاد العشاق على شرائها من محلات الورود لرفاقهم ولكن دائما ما تمتلك مدينة الغردقة والبحر الأحمر بوجه خاص الاختلاف فأغلب العشاق الذين يأتون إلى الغردقة أو الجونة يهدون عشاقهم وزوجاتهم رحلات بحرية ورحلات سفاري، ودائما تحظى جزيرة الجفتون بنصيب الأسد من تلك الزيارات خاصة في هذا اليوم حيث شارك الأجانب المقيمون في مدينة الغردقة أبناءها وزوارها هذه العادة و التى كان أول من ابتدعها الأجانب المقيمون.





قال على إمام مرشد سياحي، إن الإقبال على رحلات الجفتون خلال يوم الفلانتين 14 فبراير من كل عام يكون إقبالا كبيرا وأغلب الحجوزات تكون للمتزوجين وعائلتهم أو المخطوبين ويكون الحجز شاملا وجبة الغداء ونحرص خلال هذا اليوم على خلق أجواء للاحتفال بهذا اليوم فكل مركب يكون لديه مجموعة من الورود والزهور التي يضعها داخل المركب وتطفى جوا مميزا.





ويضيف مروان الطوخي منظم رحلات سياحية: "في هذا اليوم تزداد الحجوزات خاصة من جانب السياح الأجانب وقد انتشرت عادة الاحتفال بالفلانتين بجزيرة الجفتون بعد أن قام السياح الأجانب بابتداع تلك العادة ولاقت استحسان سكان الغردقة وزورها فهى من العادات المميزة ونحن نسوق لها من خلال الصور والفيديوهات على السوشيال ميديا ويتم عرض خصومات كبيرة للكابلز والمتزوجين والمخطوبين.





الاحتفال بالفلانتين في مدينة الغردقة لا يختلف كثيرا فيما يخص محلات الورود والزهور وهذا ما أكده لنا محمد أبو أزهار صاحب محل ورود والذى أكد أن الإقبال على محلات الورود وشراء الزهور ليس كما كان معهودا من قبل في مدينة الغردقة لأن أغلب المحتفلين يلجأون إلى الرحلات البحرية ورحلات السفاري، الأمر الذي يضطرهم إلى عمل عروض بجانب أماكن خروج تلك الرحلات.





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