الصحة العالمية: إصابة عاملين بقطاع الصحة الصيني بكورونا مسألة خطيرة

وصفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إصابة العاملين في المجال الصحي في الصين بفيروس كورونا المستجد، بالمسألة "الخطيرة".





وأعربت المنظمة في مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا المسجد عن التزامها بتحقيق صحة أفضل للجميع، وعن دعمها للفريق الطبي الصيني الذي يعمل "دون نوم وفي ظروف صعبة جدا".





وأشارت إلى حاجة المنظمة لبيانات أكثر دقة، بهدف "دعم الاستجابة العالمية".





وأوضحت أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص لفهم آلية انتقال الفيروس، وأساليب العدوى، وشدة المرض وتأثير تدابير الاستجابة المستمرة التي تتخذها.





وأكدت المنظمة أن توفير الوقاية من الكورونا للعاملين في المجال الصحي "أولوية".