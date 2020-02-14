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رياضة

الأهلي يهنئ الزمالك على الفوز بالسوبر الأفريقي

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:34 م
رانيا علوانى
رانيا علوانى
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محمد بدران
هنأت الدكتورة رانيا علواني عضو مجلس اداره النادي الاهلي نادي الزمالك بعد حصولة على كاس السوبر  الافريقي برسالة. 

وكتبت علوانى على صفحتها بموقع "انستجرام"‏ قائلة: "‏‏‏‏‏مبروك للزمالك الفوز بالسوبر الافريقي شرف جماهيره والكرة المصرية".

وتغلب فريق الزمالك على الترجي التونسي بنتيجة ٣-١ في المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الجمعة في إطار كأس السوبر الإفريقي باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة فى عيد الحب.


تقدم يوسف أوباما للزمالك ثم أدرك عبد الرؤوف بن غيث للترجى وأضاف أشرف بنشرقي الهدف الثاني والثالث للأبيض.


وواجه الزمالك الترجي التونسي في 6 مواجهات سابقة بالمسابقات الأفريقية، حقق خلالها الزمالك الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وخسر في لقاء وحيد.


وخاص الزمالك اللقاء باعتباره بطلا لمسابقة الكونفدرالية الموسم الماضي، بينما لعب الترجي المباراة باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا.


الأهلي يهنئ الزمالك على الفوز بالسوبر الأفريقي
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