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توك شو

المطربة بوسي: نفسي أطلع ولد عشان أسهر في الشارع للصبح

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:36 م
بوسي
بوسي
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عبد الخالق صلاح
قالت المطربة بوسي، إنها حُسدت اليوم لأنها تجلس مع أحلى رجلين في مصر أمير كرارة، وعمرو يوسف. 

وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج «سهرانين»، المذاع على فضائية « أون اي»، والذي يقدمه « أمير كرارة»،: «أنا مبسوطة إني سهرانة مع عمرو يوسف وكرارة، هاخد عين عشان قاعدة مع أحلى راجلين في مصر»، مشيرة إلى أنها من مدينة الزقازيق واعتادت السهر ولكن لوقت قصير.

وتابعت بوسي: «كنت بتغاظ من أخويا عشان بيسهر في الشارع براحته وأنا لا .. عشان كده كان نفسي أطلع ولد».

وأشارت بوسي، إلى أنها كانت تسهر إلى الصبح في البيت تغني وتشاهد الأفلام وتجلس في البلكونة. 
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