أمريكا: مستمرون في دعم وقف إطلاق النار في ليبيا

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، بيانًا قالت فيه إن الوزير مايك بومبيو ناقش مع نظيره الألماني هايكو ماس، استمرار الجهود الدولية لدعم وقف إطلاق نار في ليبيا.
وقال البيان: " الوزير بومبيو ناقش مع نظيره الألماني استمرار الجهود الدولية لدعم وقف إطلاق النار بشكل دائم في ليبيا".
وكان ماس أكد خلال حضوره فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، أمس الجمعة: "على أوروبا أن لا تتخلى عن سوريا وليبيا لصالح مصدرى الأسلحة، وأن هناك اجتماعا سيعقد يوم الأحد في ميونيخ بحضور وزراء خارجية مسار برلين حول ليبيا".
يذكر أن مسؤولين أوروبيين أكدوا في وقت سابق أن النمسا عرقلت استئناف العملية البحرية للاتحاد الأوروبي المكلفة بمراقبة الحظر المفروضة على إرسال الأسلحة إلى ليبيا.