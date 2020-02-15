آمال ماهر تفتتح وصلتها بدويتو «قالو بالكتير» مع تامر عاشور.. صور

حرصت المطربة آمال ماهر عقب افتتح وصلتها الغنائية في حفل عيد الحب المقام على مسرح "كايرو شو " علي تقديم النجم تامر عاشور للجمهور ودعوته لمشاركتها تقديم دويتو اغنية "قالوا بالكتير" التي سبق ان لحنها لها.
"قالوا بالكتير " كلمات نادر عبد الله وحصد الدويتو عاصفة من التصفيق بعدها تمني عاشور أن يستمتع بالحقل مع النجمة آمال ماهر.
حفل عيد الحب على مسرح كايرو شو يقوم باحياء فقراته حسب الترتيب تامر عاشور وآمال ماهر وماجد المهندس ويعد الحفل الأضخم في عيد الحب من حيث التجهيزات اللايف بمواصفات عالمية وهو من تنظيم زكي حسانين ومحمد زكي "بنش مارك " وتنفيذ ايهاب زيدان ومسرح وبرودكشن تامر فوزي وصوت حامد عرفه وإضاءة عماد نبيل.