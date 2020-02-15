آمال ماهر تفتتح وصلتها بدويتو «قالو بالكتير» مع تامر عاشور.. صور

حرصت المطربة آمال ماهر عقب افتتح وصلتها الغنائية في حفل عيد الحب المقام على مسرح "كايرو شو " علي تقديم النجم تامر عاشور للجمهور ودعوته لمشاركتها تقديم دويتو اغنية "قالوا بالكتير" التي سبق ان لحنها لها.





"قالوا بالكتير " كلمات نادر عبد الله وحصد الدويتو عاصفة من التصفيق بعدها تمني عاشور أن يستمتع بالحقل مع النجمة آمال ماهر.



