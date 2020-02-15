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فن

تعرف على كلمات أغنية «انت وحدك» لـ آمال ماهر قبل طرحها

السبت 15/فبراير/2020 - 03:00 ص
آمال ماهر
آمال ماهر
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محمد نحلة

قدمت آمال ماهر أغنية جديدة تحمل اسم " انت وحدك" خلال إحيائها حفل عيد الحب في احد المسارح بالتجمع الخامس، وهي من كلمات تركي ال شيخ، وطلبت امال من الجمهور الدعاء له بالشفاء.

الاغنية من المقرر طرحها في الألبوم الجديد وتقول كلماتها " انت وحدك بسمتي وضحكة حياتي، عزفي واحلي اغنياتي، وكل حاجة فيك صحت فيا حاجة، لونت كل الحياة بالسعادة والاماني، دوقتني طعم حبك، علمتني اعيش تاني".

وقدمت أمال خلال الحفل باقة من أروع أغانيها مثل حبيبي اللي رسمته، إلى جانب أغاني ألبومها الجديد "اصل الاحساس"، وأغاني ألبومها الجديد. وحرصت امال على تقديم الشكر للمايسترو هاني فرحات، معبره عن سعادتها يالحفل وقالت "انا متوترة ولاتعرف الحديث اما الجمهور في تلك المناسبات وتمنت ان يستمتعوا معها بالحفل. وضمت امال اليها تامر عاشور ليغنوا سويا على المسرح اغنيتها "قالوا بالكتير كام يوم" وهي من ألحانه، ومن كلمات الشاعر نادر عبدالله. وكانت طرحت أمال صباح اليوم الجمعة، أغنيتها الجديدة"متسبنيش" بمناسبة عيد الحب، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان نادر عز وتوزيع نادر حمدي.

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