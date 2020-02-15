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رياضة

فيفا: يحق لـ ليفربول منع محمد صلاح من خوض أولمبياد طوكيو 2020

السبت 15/فبراير/2020 - 03:24 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد رشاد
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أحقية ليفربول في منع محمد صلاح من اللعب مع المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو 2020 المقرر لها الصيف المقبل.

وقال المتحدث بإسم الاتحاد الدولي في تصريحات نقلتها صحيفة "صن" البريطانية: "دورة كرة القدم الأولمبية رجال، بالإضافة إلى كافة بطولات فيفا المحددة بفئة عمرية، ليست ضمن الأجندة الدولية خلال فترة 2018-2024، ولذلك الأندية ليس لها إلتزام بالسماح للاعبين بالمشاركة في البطولة."

وأبدى شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي رغبته في استدعاء محمد صلاح للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة والتي تأهل لها المنتخب المصري بعد الفوز ببطولة إفريقيا تحت 23 عامًا.

وصرح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأنه بحاجة إلى مزيد من المعلومات من جانب صلاح ومصر لكنه أكد على عدم رغبته في فقدان أحد أهم لاعبيه خلال فترة الإعداد.
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