ضبط 3 تشكيلات عصابية تروج المخدرات بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على ثلاثة تشكيلات عصابية تروج المخدرات بالخانكة وطوخ والقناطر الخيرية وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين والذين اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد التجارة والمبالغ المالية متحصلات البيع وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية بقيام ضباط مباحث المديرية بشن حملة أمنية لضبط مروجى المواد المخدرة وأسفرت الحملة عن ضبط كل من "ر.م"، 27 سنة و"م.ح" 32 سنة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن 100 جرام وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 20 جرام ومبلغ 1800 جنيه و 2 هاتف محمول وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما، جار تحرير المحضر اللازم.

كما تم ضبط كل من "ر.س" و"ا.ش"عاطل وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن 1.100 كيلو جرام ومبلغ 700 جنيه وعدد 2 هاتف محمول وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما.

وكذلك ضبط "ع.م" 18 سنة عاطل و"ا.م"22 سنة عاطل وبحوزتهما كمية من الأستروكس المخدر تزن 25 جرام وكمية من الشادو المخدر تزن 30 جرام ومبلغ 310 جنيهات و 2 هاتف محمول حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ماركة تون خضراء اللون قيادة وملك الأول.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما وتولت النيابة التحقيق.