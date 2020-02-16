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اقتصاد

"موديز"ترفع تصنيف تونس السيادي إلى مستقر

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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آية الجارحي - وكالات
حسّنت وكالة التصنيف الدولية "موديز"’ آفاق التّرقيم السّيادي لتونس من "سلبي" إلى "مستقر" مع الإبقاء عليه في مستوى "ب 2 ".

وأرجعت الوكالة تحسن آفاق ترقيم تونس السيادي وفق بيان صادر عن البنك المركزي التونسي، أساسًا إلى تراجع عجز الميزان الجاري وتحسن احتياطي العملة الأجنبية وتراجع حجم الدين العام، وتضافرت هذه العناصر لتقلص بشكل ملموس مستوى المخاطر المتصلة باستقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضحت أن الإبقاء على الترقيم السيادي لتونس، عند "ب2 "، بأّنّه رغم نجاح السياسات في مجال دعم الميزانية واستقرار الأسعار، إلّا أنّ الهشاشة الخارجية لاتزال هامة، فيما لازالت نسب النّمو غير كافية لتنشئ حيويّة اقتصادية واجتماعية جديدة، إلى جانب المخاطر الاجتماعية والبيئية التي تواجهها تونس.

وعدت أنّ تقليصًا فعليًا ومستمرًا لعجز الموازين الخارجية والميزانية واتضاح رؤية أكبر لقدرة تونس على تعبئة حاجياتها من التمويل سيسهم إيجابيًا في تحسين الترقيم.
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