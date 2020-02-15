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ديني

الأوقاف: ترشيح المتميزين في مسابقة القرآن الكريم العالمية للإذاعة والتلفزيون

السبت 15/فبراير/2020 - 11:04 م
وزير الأوقاف خلال
وزير الأوقاف خلال اجتماعه بالفائزين
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عبد الرحمن محمد
التقى وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة بأوائل الفائزين في المسابقة العالمية السابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم من المصريين اليوم السبت بديوان عام الوزارة، بحضور الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، والشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات، ود.  نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم ، ود.  أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة.
 
وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف د.  محمد مختار جمعة أنه سيتم ترشيح المتميزين من أوائل الفائزين في المسابقة العالمية السابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم من المصريين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للنظر في اعتماد من تنطبق عليه شروط التقدم منهم، وسيبث موقع الوزارة مقاطع صوتية للفائزين تباعا. 
 
كما سيتم إدراج الفائزين جميعًا على قائمة المشاركين في المسابقات الدولية، وأن هذه المسابقة امتازت بدرجة عالية من الشفافية والنزاهة من خلال التحكيم والتجرد المحض. 

من ناحية اخرى يغادر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، صباح غد الأحد، إلى جنيف للمشاركة، فى مؤتمر: "تحصين الشباب ضد أفكار التطرف والعنف" الذى تقيمه رابطة العالم الإسلامى بالأمم المتحدة بحضور دولي واسع.

ونظمت بعثة مصر بالأمم المتحدة عدة لقاءات وحلقات نقاشية لوزير الأوقاف على النحو التالى: لقاء بمقر الاتحاد البرلمانى الدولى مع مديرة البرنامج المشترك بين الاتحاد والأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف،  وأعضاء السكرتارية المشتركة للاتحاد ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.

 ويشارك وزير الأوقاف، فى مؤتمر تحصين الشباب ضد أفكار التطرف والعنف الذى تنظمه رابطة العالم الإسلامى بمقر الأمم المتحدة.

ويشتمل البرنامج، مناقشة الموضوعات التالية: حماية المقدسات الدينية، والمفاهيم المغلوطة للتطرف، والإعداد لقمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي عام 2022 والمتعلقة بحوار الحضارات والثقافات، وحلقة نقاشية رفيعة المستوى تنظمها بعثة مصر بمقر الأمم المتحدة حول "المشتركات الإنسانية فى الشرائع السماوية "، بمشاركة ممثلين على مستوى عال من مجلس الكنائس العالمى والكرسى الرسولى بالأمم المتحدة، والبرلمان الدولي.

كما يتم عقد عشاء عمل ولقاء خاص مع عدد من سفراء الدول العربية والشخصيات الدينية بدار السكن المصرى بجنيف، وعشاء عمل يقيمه السفير مختار عمر مع "ماريو توريلي" نائب عام سابق و"ستيفان أوزي" السفير السويسرى المتجول لموضوعات مكافحة الإرهاب، ومارجريت لينين نائبة فى البرلمان السويسرى.
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