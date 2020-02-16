مفتي الجمهورية يغادر القاهرة للمشاركة في مؤتمر جنيف

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم، الأحد، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، متوجها إلى جنيف للمشاركة في فعاليات مؤتمر "تحصين الشباب ضد أفكار التطرف والعنف"، الذي يعقد على مدار يومي 18-19 فبراير 2020، في مقر الأمم المتحدة في جنيف.





ويعرض مفتي الجمهورية، في كلمة رئيسة يلقيها خلال المؤتمر، تجربة دار الإفتاء المصرية في مكافحة الفكر المتطرف، وما قامت به من مجهودات ومشروعات ومبادرات لتحصين الشباب ضد أفكار التطرف والعنف والإرهاب.





ويرافق مفتي الجمهورية في المؤتمر الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية الأمين العام لدور هيئات الإفتاء في العالم، حيث سيلقي كلمة ضمن فعاليات المؤتمر حول "الهوية الوطنية ودورها في بناء الأمن الفكري".





كما يشارك في المؤتمر الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، الذي سيلقي كلمة خلال فعاليات المؤتمر.





جدير بالذكر أن المؤتمر تنظمه رابطة العالم الإسلامي في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وتدور محاوره حول مناقشة الأفكار والأيديولوجيا والبيئات المصنعة للتطرف، وقضية الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية، والهوية الوطنية ودورها في بناء الأمن الفكري، والشباب المسلم في أوروبا وأخطار التطرف، والتعدد الثقافي والديني وثقافة التسامح.

