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أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يبحث مع محافظ جنوب سيناء خطة ترويج المحافظة

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:09 م
وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
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محمد الاسكندرانى و علاء المنياوى
استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمقر مكتبه بالعباسية، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة ومناقشة أحوال القطاع السياحي بالمحافظة. 

وتناول اللقاء بحث آليات وضع خطة للترويج لمدينة شرم الشيخ بصفة خاصة ومحافظة جنوب سيناء بوجه عام لجذب وتنشيط الحركة السياحية اليها، حيث إن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا وتنسيقًا بين جميع الجهات المعنية للنهوض بالقطاع السياحي بشرم الشيخ. 

جدير بالذكر أنه تم اتخاذ عدد من القرارات من أجل دعم البرامج السياحية المختلفة والنهوض بالمنتج السياحي المصري، بالإضافة إلى تقديم برامج سياحية جديدة تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية والتسويق لها في مختلف المحافل الدولية، حيث سيتم تشغيل خط طيران جديد بين شرم الشيخ والأقصر ابتداءً من يوم ٢٠ الشهر الجاري، وتشغيل خط مباشر من مطار Gatwick الى شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا. 

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