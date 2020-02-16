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ثقافة

كرنفال شعبي لـ 400 فنان و22 فرقة في شارع السوق السياحي بأسوان.. صور

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:14 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
 أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة كرنفال شعبي، بمشاركة 400 فنان مصري وأجنبي، بشارع السوق السياحي، بمحافظة أسوان، على هامش مهرجان أسوان للفنون والثقافة بدورته الثامنة. 

وكانت قد أطلقت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتورة أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة من صفحة نهر النيل العظيم بمحافظة أسوان فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، وذلك في حضور الدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة أسوان.

وخرجت 22 فرقة للفولكلور والفنون الشعبية من 14 دولة من بينها 9 فرق مصرية في موكب وكرنفال فني وشعبي ضخم ضم أكثر من 400 فنان منهم 160 أجانب و240 مصريا ليقدموا عروضا فنية علي بشارع السوق السياحي، رافعين اعلام دولهم وسط احتفاء من اهالي المحافظة وضيوف مصر من الاجانب ، كما تشارك الفرق في كرنفال شعبي بالسوق السياحي مساء اليوم قبل مراسم حفل الافتتاح في مسرح فوزي فوزي .
يشار أن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون يحتضنها عدد من المواقع الثقافية المختلفة بمدينة أسوان كما تشمل الاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى فى قدس الاقداس بمعبد ابو سمبل .
كرنفال شعبي لـ 400 فنان و22 فرقة في شارع السوق السياحي بأسوان.. صور
كرنفال شعبي لـ 400 فنان و22 فرقة في شارع السوق السياحي بأسوان.. صور
كرنفال شعبي لـ 400 فنان و22 فرقة في شارع السوق السياحي بأسوان.. صور
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