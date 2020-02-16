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أخبار العالم

لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. الجيش السوري يسيطر على غرب حلب

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:07 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
سيطرت قوات الجيش العربي السوري، مساء اليوم الأحد، على غرب محافظة حلب بعد تحرير عدة بلدات كانت تسيطر عليها جماعات ومليشيات جهادية موالية لتركيا.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" في نبأ عاجل لها منذ قليل، إن الجيش السوري تمكن من تحرير قريطة جمعية الهادي وكفر حمرا والليرمون وضهرة بريف حلب. 

وبدأت المليشيات الموالية لتركيا، صباح اليوم، هجومًا على محور كفر حلب الخاضعة لسيطرة قوات الجيش السوري بريف حلب الغربي، فيما يترافق مع قصف مدفعي تركي مكثف يستهدف كفر حلب وميزناز.

ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين بعد منتصف ليل السبت – الأحد على محور الشيخ دامس وركايا سجنة بريف إدلب الجنوبي، في محاولة من قبل النظام التقدم في المنطقة، تزامنًا مع قصف جوي روسي.
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