AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هرمز نقطة الاشتعال.. تحذيرات عمانية من الأوضاع في الخليج العربي الشهور المقبلة

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:24 م
مضيق هٌرمز
مضيق هٌرمز
Advertisements
ميـــس رضـــا
حذر وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، من أن خطر اندلاع مواجهة عسكرية في مضيق هرمز ”أكبر، مقارنة بأي مكان آخر بمنطقة الخليج“؛ وهو ما يرجع جزئيا إلى العدد المتزايد من السفن الحربية الآتية من دول مختلفة، والتي تؤمنه.

ويعبر بالممر المائي الواقع بين إيران وسلطنة عمان، والذي يبلغ عرضه عند أضيق نقطة 33 كيلومترا، نحو 30% من جميع شحنات النفط الخام وغيرها من المشتقات النفطية السائلة التي يتم الاتجار بها بحرا.

ودفع الخلاف بين إيران والغرب عدة دول لإرسال مجموعات عمل حربية لحماية الشحن هناك، وألقت واشنطن بالمسؤولية على طهران في هجمات على سفن تجارية دولية في المنطقة أو بالقرب منها، وهو ما تنفيه طهران.

وقال الوزير العماني، في وقت متأخر من مساء السبت، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، إن ”هناك الكثير من السفن الحربية في (منطقة) هرمز ومبعث قلقنا هو أن خطأ قد يحدث“.

وأضاف أن هذا يجعل المنطقة ”نقطة الاشتعال الأخطر في الخليج خلال الشهور المقبلة“.

ولا تستطيع إيران من الناحية القانونية إغلاق الممر المائي بشكل أحادي؛ لأن جزءا منه يقع بالمياه الإقليمية العمانية، لكن السفن التي تمر فيه تبحر في المياه الإيرانية التي تتبع مسؤولية بحرية الحرس الثوري الإيراني.

وهددت طهران أيضا بأعمال انتقامية إثر مقتل القائد العسكري البارز قاسم سليماني، في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة، إلا أن محللين في المنطقة قالوا إن ذلك لن يشمل تدخلا في المضيق على الأرجح.

وتقود واشنطن، التي قررت في 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي مع إيران وعاودت فرض عقوبات عليها، مهمة بحرية لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن، تشمل بريطانيا.

وتقود فرنسا مهمة أوروبية منفصلة، وأرسلت اليابان وروسيا وكوريا الجنوبية والصين أيضا قطعا بحرية إلى المنطقة.
 
وتكرر وقوع مواجهات بين الحرس الثوري الإيراني والجيش الأمريكي في الخليج خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن إغلاق المضيق سيكون بمثابة تجاوز ”خط أحمر“، وإن الولايات المتحدة ستتحرك عندها لإعادة فتحه.

وذكر وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في نفس المؤتمر، أن المنفذ الوحيد ”للكويت والبحرين وقطر هو مضيق هرمز، وإذا أُغلق فسنكون جميعا في مشكلة، ولذلك فإن من المهم مواصلة تأمين الملاحة البحرية“.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مناوشات ايران وامريكا.. ناقلات النفط السعودية تعلق عبورها عبر هرمز

صحف إسرائيل تكشف أسباب اغتيال سليماني.. أمريكا أرادت التخلص من الرأس المدبرة لمضائق هرمز.. عملية عسكرية في الخليج الفارسي سيكون انتقاما عالميا لـ إيران.. والتصعيد بين البلدين خرج عن الخطوط المعروفة

عقب الأوروبية والأمريكية.. دولة جديدة ترسل قواتها إلى مضيق هرمز

بعد تحرك قوات عسكرية.. ماذا تعرف عن مضيق هرمز بوابة النفط إلى العالم؟

سلطنة عمان تحذر من خطورة توقف السفن الحربية في مضيق هرمز

ترشيحاتنا

الأهلي لا يخسر معه .. تاريح لقاءات حكم السوبر مع الكرة المصرية

تويوتا تطلق toyota highlander 2021 الجديدة بتصميم خيالي.. صور

أوقات العائلة.. صورة نادرة لـ محمود كهربا مع شقيقته ووالديه.. شاهد

عاطل يغتصب ابنة زوجته حتى الموت بـ المرج

أول رد فعل من محمد صلاح عقب فوز ليفربول أمام نورويتش سيتي

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من مرتضى منصور.. بشرى سارة لجماهير الأهلي.. أنباء عن إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجبتها في الحرام.. أم تعذب ابنتها وتصيبها بكسر بالجمجة وتهتك في الرئة في القليوبية.. صور

أنيقة ومختلفة.. مايا دياب تبهر متابعيها بـ إطلالة جديدة

هنتعشى إيه النهاردة.. بانية ومكرونة فرنسية والحلو كب كيك بالشيكولاتة