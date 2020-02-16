أخبار السيارات : تخفيض أسعار تويوتا كورولا toyota corolla وهيونداي hyundai وجيلي geely في مصر.. ومزاد سيارات فبراير

يهتم محبو السيارات بمتابعة كل جديد في الاسواق ، من حيث الإمكانيات والأسعار وصيانات ما بعد البيع و تجارب القيادة أيضا .



سعر تويوتا كورولا 2020 في مصر

لذا يحرص قسم السيارات بصدى البلد علي عمل تقارير مفصلة عن كل سيارة علي حدة .. واليوم نتناول في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن تويوتا كورولا 2020 .





تويوتا كورولا 2020

اولا من حيث الميكانيكا :

محرك V4

السعة اللترية : 1600 CC

عزم الدوران : 154 N. M

عدد الاحصنة : 120 HP عند 6000 لفة/ دقيقة

الفتيس : CVT ٦ سرعات

التسارع : من 0 الي 100 خلال 12 ثانية

نوع الجر : امامي

سرعة قصوي : 190 km/h

استهلاك الوقود :6.8 لتر لكل 100 km

سعة الخزان : 50 لترا

ينصح ببنزين 92



تويوتا كورولا 2020

ثانيا من حيث الأبعاد :

الطول : 4.640 ملم

العرض : 1.780 ملم

الارتفاع : 1.435 ملم

قاعدة العجلات : 2700 ملم

ارتفاع عن الأرض : 136 ملم

سعة الشنطة : 470 لترا

وزن السيارة : 1260 kg



تويوتا كورولا 2020

من حيث التجهيزات العامة :

تكييف تاتش

باور ستيرنج كهربائي

4 زجاج كهرباء

عجلة قيادة مالتي

مصابيح ضباب أمامية وخلفية

جنوط مقاس 15 بوصة وليس 16

شاشة عداد 4.2 بوصة

شاشة كاسيت 7 بوصة

راديو FM

مشغل MP3

USB

AUX لذا يحرص قسم السيارات بصدى البلد علي عمل تقارير مفصلة عن كل سيارة علي حدة .. واليوم نتناول في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عناولا من حيث الميكانيكا :محرك V4السعة اللترية : 1600 CCعزم الدوران : 154 N. Mعدد الاحصنة : 120 HP عند 6000 لفة/ دقيقةالفتيس : CVT ٦ سرعاتالتسارع : من 0 الي 100 خلال 12 ثانيةنوع الجر : اماميسرعة قصوي : 190 km/hاستهلاك الوقود :6.8 لتر لكل 100 kmسعة الخزان : 50 لتراينصح ببنزين 92ثانيا من حيث الأبعاد :الطول : 4.640 ملمالعرض : 1.780 ملمالارتفاع : 1.435 ملمقاعدة العجلات : 2700 ملمارتفاع عن الأرض : 136 ملمسعة الشنطة : 470 لتراوزن السيارة : 1260 kgمن حيث التجهيزات العامة :تكييف تاتشباور ستيرنج كهربائي4 زجاج كهرباءعجلة قيادة مالتيمصابيح ضباب أمامية وخلفيةجنوط مقاس 15 بوصة وليس 16شاشة عداد 4.2 بوصةشاشة كاسيت 7 بوصةراديو FMمشغل MP3USBAUX



** تجهيزات الفئة الثالثة و الرابعة تزيد بـ :

فتحة سقف

مصابيح LED بخاصية الضبط التلقائي

حساسات مطر

حساسات ركن أمامية و خلفية

مرايات طي كهرباء

سخانات مرايات

شاشة كاسيت 8 بوصة تاتش

جنوط رياضية مقاس 17 بوصة

رشاشات مصابيح

فرش جلد

طارة مالتي جلد

مثبت سرعة







تويوتا كورولا 2020 الشكل الجديد في مصر



تويوتا كورولا 2020

من حيث تجهيزات الأمان :

2 وسادة هوائية

منع انغلاق المكابح ABS

توزيع قوة الفرملة EBD

تدعيم الفرامل BA

التوازن/الثبات الإلكتروني USC

ايموبليزر لمنع السرقة



تويوتا كورولا 2020

من حيث تجربة قيادة :

عند دخولك لسيارة تويوتا كورولا 2020 ستشعر حتما بالراحة اثناء جلوسك و بالمساحات الداخلية الواسعة وتطعيمات النيكل بالتابلوه و الأبواب والعداد . ولكن ستلاحظ سوء الخامات المستخدمة قليلا وكثرة تواجد خام البلاستيك خاصة في الفئة الاولي وسوف نذكر ذلك في العيوب و المميزات.







مواصفات تويوتا كورولا 2020 مصر

تويوتا كورولا 2020

من حيث المميزات :

_ الشكل الخارجي يميل الي الأشكال الرياضية عن طريق شكل المصابيح و الشبكة الامامية..

_ منصة TNGA التي تتميز بخفة الوزن و الصلابة مما يضيف الشعور بالراحة

_ اعتمادية الفتيس CVT

_ انتشار قطع الغيار

_ تكييف ممتاز جدا

_ تجهيزات امان جيدة بداية من الفئة الأولى ولتوضيح ذلك لنصل الي العيوب

من حيث المميزات :_ الشكل الخارجي يميل الي الأشكال الرياضية عن طريق شكل المصابيح و الشبكة الامامية.._ منصة TNGA التي تتميز بخفة الوزن و الصلابة مما يضيف الشعور بالراحة_ اعتمادية الفتيس CVT_ انتشار قطع الغيار_ تكييف ممتاز جدا_ تجهيزات امان جيدة بداية من الفئة الأولى ولتوضيح ذلك لنصل الي العيوب





مميزات تويوتا كورولا 2020 الفئة الثانية



تويوتا كورولا 2020



_ قلة التجهيزات خصوصا في الفئة الاولي مثل مثبت السرعة كأقل شيء

_ الشنطة ليست كبيرة كفاية

_ عزل الصوت متوسط وليس بالأفضل بين منافسيها

_ زاوية دخول الباب الخلفي صغيرة / ضيقة + السقف منخفض

_ الأداء لا يعكس الانطباع عن شكلها

_ كثرة استخدام البلاستيك خصوصا في الفئة الاولي

_ أحجام الشاشات كبير نسبيا

_ بودي رول ملحوظ على السرعات من ١٤٠.. على الرغم من نظام الثبات الإلكتروني

_ وأخيرا تسعيرها يستخف بعقول العملاء من ناحية التجهيزات العامة او وسائل الأمان

بمعنى انك تدفع فرقا كبيرا في السعر ولكن لا تحصل على تجهيزات مرغوب فيها كثيرا الا في أعلى فئة بسعر 469 الفا



اسعار تويوتا 2020 في مصر



تويوتا كورولا 2020 الفئه الاولى

تويوتا كورولا 2020

من حيث الأسعار بعد الخصم :

_ السعر الرسمي للفئة الأولي 290.000 الف جنيه بعد خصم 25.000 جنيه و حتي 450.000 جنيه لأعلي فئة.



من حيث العيوب :_ قلة التجهيزات خصوصا في الفئة الاولي مثل مثبت السرعة كأقل شيء_ الشنطة ليست كبيرة كفاية_ عزل الصوت متوسط وليس بالأفضل بين منافسيها_ زاوية دخول الباب الخلفي صغيرة / ضيقة + السقف منخفض_ الأداء لا يعكس الانطباع عن شكلها_ كثرة استخدام البلاستيك خصوصا في الفئة الاولي_ أحجام الشاشات كبير نسبيا_ بودي رول ملحوظ على السرعات من ١٤٠.. على الرغم من نظام الثبات الإلكتروني_ وأخيرا تسعيرها يستخف بعقول العملاء من ناحية التجهيزات العامة او وسائل الأمانبمعنى انك تدفع فرقا كبيرا في السعر ولكن لا تحصل على تجهيزات مرغوب فيها كثيرا الا في أعلى فئة بسعر 469 الفامن حيث الأسعار بعد الخصم :_ السعر الرسمي للفئة الأولي 290.000 الف جنيه بعد خصم 25.000 جنيه و حتي 450.000 جنيه لأعلي فئة.





















































شيفروليه اوبترا واوبل وفورد وسيتروين في مزاد جديد فبراير الجاري.. صور تستعد إحدى شركات التأمين على السيارات في مصر لإطلاق مزاد خاص بها في يوم 26 فبراير الجاري، يشمل سيارات نقل وربع نقل وملاكي ساري التراخيص من موديلات سنة ٢٠٠٠ إلى سنة ٢٠٢٠، وقال المسئولون عن المزاد إن البيع سيكون كل سيارة علي حدة وبدون بطاقة ضريبية وسجل تجاري. ويشمل المزاد عدد ٢ راس تريللا مرسيدس ودبابة وجامبو وسيارات ملاكي و تشمل: أوبل استرا

opel astra

نيسان سنترا nissan sentra

نيسان صنى nissan sunny

فورد فيوجن ford fusion

فورد فيستا ford fiesta

ستروين سى اليزيه citroen c elysee

شيفروليه أوبترا chevrolet optra

رينو لوجان

renault logan

هيونداي النترا

hyundai elantra

Byd

كيا بيجاس

kia pegas

تويوتا كورولا

toyota corolla

مازدا 3 mazda 3

كما سيشمل المزاد لوط قطع غيار سيارات متنوع، فيما ستكون المعاينات يوميًا من ١١ إلى ٤ عصرًا عدا الجمعة. وستكون المعاينة بمخازن الشركة أول طريق صفط اللبن كرداسة بجوار نزلة دائري صفط اللبن وتتوفر كراسة الشروط بالمخزن نظير مبلغ ١٠٠جنيه.









