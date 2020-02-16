أخبار السيارات : تخفيض أسعار تويوتا كورولا toyota corolla وهيونداي hyundai وجيلي geely في مصر.. ومزاد سيارات فبراير

يهتم محبو السيارات بمتابعة كل جديد في الاسواق ، من حيث الإمكانيات والأسعار وصيانات ما بعد البيع و تجارب القيادة أيضا .
سعر تويوتا كورولا 2020 في مصر
لذا
يحرص قسم السيارات بصدى البلد علي عمل تقارير مفصلة عن كل سيارة علي حدة
.. واليوم نتناول في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن تويوتا كورولا 2020
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تويوتا كورولا 2020
اولا من حيث الميكانيكا :
محرك V4
السعة اللترية : 1600 CC
عزم الدوران : 154 N. M
عدد الاحصنة : 120 HP عند 6000 لفة/ دقيقة
الفتيس : CVT ٦ سرعات
التسارع : من 0 الي 100 خلال 12 ثانية
نوع الجر : امامي
سرعة قصوي : 190 km/h
استهلاك الوقود :6.8 لتر لكل 100 km
سعة الخزان : 50 لترا
ينصح ببنزين 92تويوتا كورولا 2020
ثانيا من حيث الأبعاد :
الطول : 4.640 ملم
العرض : 1.780 ملم
الارتفاع : 1.435 ملم
قاعدة العجلات : 2700 ملم
ارتفاع عن الأرض : 136 ملم
سعة الشنطة : 470 لترا
وزن السيارة : 1260 kgتويوتا كورولا 2020
من حيث التجهيزات العامة :
تكييف تاتش
باور ستيرنج كهربائي
4 زجاج كهرباء
عجلة قيادة مالتي
مصابيح ضباب أمامية وخلفية
جنوط مقاس 15 بوصة وليس 16
شاشة عداد 4.2 بوصة
شاشة كاسيت 7 بوصة
راديو FM
مشغل MP3
USB
AUX
** تجهيزات الفئة الثالثة و الرابعة تزيد بـ :
فتحة سقف
مصابيح LED بخاصية الضبط التلقائي
حساسات مطر
حساسات ركن أمامية و خلفية
مرايات طي كهرباء
سخانات مرايات
شاشة كاسيت 8 بوصة تاتش
جنوط رياضية مقاس 17 بوصة
رشاشات مصابيح
فرش جلد
طارة مالتي جلد
مثبت سرعة
تويوتا كورولا 2020 الشكل الجديد في مصر
تويوتا كورولا 2020
من حيث تجهيزات الأمان :
2 وسادة هوائية
منع انغلاق المكابح ABS
توزيع قوة الفرملة EBD
تدعيم الفرامل BA
التوازن/الثبات الإلكتروني USC
ايموبليزر لمنع السرقة
تويوتا كورولا 2020
من حيث تجربة قيادة :
عند
دخولك لسيارة تويوتا كورولا 2020 ستشعر حتما بالراحة اثناء جلوسك و
بالمساحات الداخلية الواسعة وتطعيمات النيكل بالتابلوه و الأبواب والعداد .
ولكن ستلاحظ سوء الخامات المستخدمة قليلا وكثرة تواجد خام البلاستيك خاصة
في الفئة الاولي وسوف نذكر ذلك في العيوب و المميزات.
مواصفات تويوتا كورولا 2020 مصرتويوتا كورولا 2020
من حيث المميزات :
_ الشكل الخارجي يميل الي الأشكال الرياضية عن طريق شكل المصابيح و الشبكة الامامية..
_ منصة TNGA التي تتميز بخفة الوزن و الصلابة مما يضيف الشعور بالراحة
_ اعتمادية الفتيس CVT
_ انتشار قطع الغيار
_ تكييف ممتاز جدا
_ تجهيزات امان جيدة بداية من الفئة الأولى ولتوضيح ذلك لنصل الي العيوب
مميزات تويوتا كورولا 2020 الفئة الثانية
تويوتا كورولا 2020
من حيث العيوب :
_ قلة التجهيزات خصوصا في الفئة الاولي مثل مثبت السرعة كأقل شيء
_ الشنطة ليست كبيرة كفاية
_ عزل الصوت متوسط وليس بالأفضل بين منافسيها
_ زاوية دخول الباب الخلفي صغيرة / ضيقة + السقف منخفض
_ الأداء لا يعكس الانطباع عن شكلها
_ كثرة استخدام البلاستيك خصوصا في الفئة الاولي
_ أحجام الشاشات كبير نسبيا
_ بودي رول ملحوظ على السرعات من ١٤٠.. على الرغم من نظام الثبات الإلكتروني
_ وأخيرا تسعيرها يستخف بعقول العملاء من ناحية التجهيزات العامة او وسائل الأمان
بمعنى انك تدفع فرقا كبيرا في السعر ولكن لا تحصل على تجهيزات مرغوب فيها كثيرا الا في أعلى فئة بسعر 469 الفا
اسعار تويوتا 2020 في مصر
تويوتا كورولا 2020 الفئه الاولى
تويوتا كورولا 2020
من حيث الأسعار بعد الخصم :
_ السعر الرسمي للفئة الأولي 290.000 الف جنيه بعد خصم 25.000 جنيه و حتي 450.000 جنيه لأعلي فئة.
تستعد إحدى شركات التأمين على السيارات في مصر لإطلاق مزاد خاص بها في
يوم 26 فبراير الجاري، يشمل سيارات نقل وربع نقل وملاكي ساري
التراخيص من موديلات سنة ٢٠٠٠ إلى سنة ٢٠٢٠، وقال المسئولون عن المزاد إن
البيع سيكون كل سيارة علي حدة وبدون بطاقة ضريبية وسجل تجاري.
ويشمل المزاد عدد ٢ راس تريللا مرسيدس ودبابة وجامبو وسيارات ملاكي و تشمل:
أوبل
استرا
opel astra
نيسان سنترا
nissan sentra
نيسان صنى
nissan sunny
فورد فيوجن
ford fusion
فورد فيستا
ford fiesta
ستروين سى اليزيه
citroen c elysee
شيفروليه
أوبترا
chevrolet optra
رينو لوجان
renault logan
هيونداي النترا
hyundai elantra
Byd
كيا بيجاس
kia pegas
تويوتا كورولا
toyota corolla
مازدا 3
mazda 3
كما سيشمل المزاد لوط قطع غيار سيارات متنوع، فيما ستكون المعاينات يوميًا من ١١ إلى ٤ عصرًا عدا الجمعة.
وستكون المعاينة بمخازن الشركة أول طريق صفط اللبن كرداسة بجوار نزلة
دائري صفط اللبن وتتوفر كراسة الشروط بالمخزن نظير مبلغ ١٠٠جنيه.
تشهد أسعار السيارات في مصر
كثيرًا من التغييرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع
بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض في التقرير التالي أسعار هيونداي في مصر
اليوم بعد إعلانها لتخفيض هيونداي كريتا بقيمة 10.000 جنيه.
أسعار هيونداي
هيونداي i10 2020
هيونداي i10
أسعار hyundai i10 تبدأ من 229.000 جنيه حتى 249.000 جنيه لأعلى فئة GLS.
هيونداي توسان 2020
هيونداي توسان
سعر hyundai Tucson يبدأ من 400.000 جنيه حتى 560.000 جنيه لأعلى فئة.
أسعار hyundai elantra ad تبدأ من 299.000 جنيه حتى 432.900 جنيه لأعلى فئة.
هيونداي النترا 2020
أسعار hyundai elantra hd تبدأ من 239.000 جنيه حتى 267.000 جنيه لأعلى فئة.
hyundai creta
أسعار هيونداي كريتا 2020 تبدأ من 333.000 جنيه حتى 408.000 جنيه لأعلى فئة.
بتخفيض 10.000 جنية بدلا من 343.000 جنيه حتى 418.000 جنيه لأعلى فئة.
accent hci 2020
أسعار accent hci تبدأ من 260.000 جنيه حتى 340.000 جنيه لأعلى فئة.
hyundai h1
هونداي h1 بسعر 575.000 جنيه.
تشهد أسعار السيارات في مصر
كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية فإن أسعار السيارات في مصر
تتغير من يوم لآخر.
ويبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات في مصر
، ونقدم لكم أسعار جيلي geely اليوم في مصر
بعد الزيادة الأخيرة.
geely emgrand
سعر سيارة جيلي امجراند emgrand7 2020
ام جراند emgrand 7 بسعر 189.000 جنيه.
geely imperial 2020
جيلي امبريال
geely imperial بسعر 276.900 جنيه.
سعر سيارة جيلي ام جراند emgrand x7
جيلي x7
gelly x7
امجراند x7 بسعر 309.000 جنيه.
طرح وكيل مرسيدس في مصر السيارة مرسيدس b class
الجديدة موديل 2020 في السوق المصري وهي سيارة تعتبر جديدة بالكامل وقدمت
السيارة في فئتين باسم B180 وB180 Progressive. وبمحرك مميز
يولد قوة 136 حصانا ترسل للعجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات
والمحرك سعة 1300 سي سي يوفر عزم دوران 200 نيوتن متر مع سرعة قصوى 212 كم
في الساعة .
وتعرف السيارة mercedes b class بالتعليق المرتفع عن الارض الذي يوفر لها التعامل مع طرق
مختلفة مع توفيرها الراحة في الركوب والقيادة. كما يتوفر للسيارة mercedes b class العديد من
وسائل الأمان التي تشمل مساعد الفرامل النشطة ومساعد انتباه السائق ومساعد
الركن النشط وكاميرا خلفية وتتميز السيارة mercedes b class بمقصورة داخلية واسعة ومميزة
ومريحة مع تجهيزات داخلية عديدة.
وتأتي المقصورة الداخلية للسيارة mercedes b class بشاشة 7 بوصة و10.25 بوصة وفي الاصدار الأعلي بشاشتين
10.25 بوصة مع امكانية طي المقاعد الخلفية واضاءة من 64 لونا و5 فتحات
للتكييف ونظام ترفيه جديد . وتتميز كذلك بالمصابيح الأمامية ليد والعديد من
لمسات الكروم في جسم السيارة مرسيدس b class الخارجي. ويبلغ سعر السيارة مرسيدس b class في مصر 584 ألف
جنيه لأول فئة و665 ألف جنيه للفئة الثانية.
أعلن العملاق الياباني تويوتا عن طرح toyota highlander 2021
الجديدة كليا بمحرك جبار 3500 سي سي V6 ينتج 295 حصانا متصل بناقل حركة
اوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام DTV ، يمكن إرسال ما يصل إلى 50 بالمائة من
عزم الدوران إلى العجلات الخلفية ويمكن إرسالها أيضًا من الجانب الأيسر إلى
الجانب الأيمن.
وتأتي السيارة toyota highlander 2021
متاحة بخيارين إما الدفع الأمامي أو الدفع الرباعي بنفس المحرك ال v6 و
قدمت XSToyota سيارة 2021 Highlander XSE في معرض شيكاغو للسيارات لعام
2020 ، ووصفتها بأنها السيارة المثالية لمحبي سيارات السيدان الرياضية
ولكنهم بحاجة إلى قدرات سيارة رياضية. فهي تقدم تجربة قيادة رياضية في غاية
المتعة.
سعر تويوتا هايلاندر toyota highlander 2021
أما عن سعر toyota highlander 2021 فتتوافر بسعر 42.000 دولار أي ما يعادل 660.000 جنيه مصري دون جمارك.
تويوتا هايلاندر 2020 في السعودية
أعلنت شركة سيتروين العالمية عن توفيرها موديلات citroen c3 2020 الجديدة لأول مرة عالميًا في صورتها المحدثة حيث تأتي السيارة بتصميم
مطور للجزء الأمامي مع شعار محدث ومصابيح أمامية بيد ولمسات كرومية في
المصابيح الأمامية وإضاءة نهارية مع عجلات 17 بوصة خاصة ومصابيح خلفية
مطورة وشعار سيتروين في الجزء الخلفي بلمسات كرومية.
وقدمت السيارة citroen c3 2020 في العالم بمحرك سعة 1200 سي سي تيربو بقوة 110 حصان وعزم
دوران 205 نيوتن متر ويمكنها الوصول الي سرعة قصوى تبلغ 187 كم في الساعة
مع ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات . وتتميز السيارة بالعديد من وسائل
الأمان التي تشمل حساسات الركن الامامية وفرامل خاصة لتجنب الحوادث تعمل
بشكل آلي وتحذير انتباه سائق السيارة في حال انحراف السيارة.
كما يتوفر للسيارة citroen c3 2020
مساعد للطرق المنحدرة ونظام النقط العمياء وكاميرا
خلفية مع زيادة وسائل الاتصالات في السيارة وتوفير نظام معلومات ترفيهي
ونظام التعرف على لافتات الطرق ومقاعد داخلية مريحة .