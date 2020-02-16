بسبب سرقة كلب.. بلطجي يمزق وجه وجسد شاب في الإسكندرية.. تفاصيل مروعة

حادث صادم هز أرجاء منطقة المنتزة بالإسكندرية ، بعدما تعرض شاب يدعى مصطفى حامد شاكر عمره 18 عامًا، للسحل والتشويه بالأسلحة البيضاء من قبل أحد البلطجية يدعى مجدي أمير وشهرته "إسلام الخواجة"، بعد أن ضبطه وهو يسرق كلب من أحد الأشخاص، وفقأً لرواية أحد رواد التواصل الاجتماعي الذي استغاث بالمسئولين لإنقاذ الشاب مصطفى.

بدأت القصة حين أبلغ مصطفى، صاحب الكلب أنه رأى كلبه المسروق مع البلطجي المذكور، ليتمكن بعدها صاحب الكلب من رده مرة أخرى إليه، فخطط البلطجي هو ومجموعة من المسجلين للفتك بمصطفى الطالب بالثانوية العامة بعد التربص به .

وبعد أن استطاع البلطجي الإيقاع بمصطفى، أقدم على إصابته بجرح قطعي بطول 24 سم فى الوجه وقطع بجفن العين الأيسر وجرح قطعي بالذراع الأيسر وقطع في العضلات بطول ٢٨ سم بالإضافة إلى جروح قطعية بباقي الجسم أقلهم ١٠سم، حيث انهال البلطجي الشهير بإسلام الخواجة بالأسلحة البيضاء بصحبة مجموعة من البلطجية على جسد مصطفى يقومون بتشويه والفتك به.

وأوضح صاحب الرواية "أن هذا البلطجي والده يشتهر بأمير الخواجة وهو أحد المسجلين وعرف بدائرة المنتزه في الإسكندرية بأعماله الإجرامية".

وتشير الرواية إلى قيام أسرة الضحية بتقديم بلاغ إلى رئيس مباحث المنتزه ليتوجه إلى مستشفى شرق المدينة لمعاينة مصطفى ثم التوجه إلى مكان الواقعة وتم إثبات ما حدث.

وأفاد رواد التواصل أن أسرة المجني عليه تتلقى تهديدات من أسرة البلطجي بالقتل في حال عدم التنازل عن المحضر.