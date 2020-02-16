أول تعليق من تركي آل الشيخ على وضع الأهلي حجر الأساس للفرع الرابع

علق المستشار تركي آل الشيخ وزير الترفيه فى المملكة العربية السعودية على وضع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حجر الأساس للفرع الرابع للقلعة الحمراء فى التجمع الخامس اليوم الأحد.





قال ترك آل الشيخ عبر مواقع التواصل الإجتماعى "أبارك لـ أخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وجماهير النادي بوضع حجر الأساس للفرع الرابع في التجمع الخامس".





كان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وضعوا عصر اليوم، الأحد، حجر أساس فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة، بحضور العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، خالد الدرندلي، أمين الصندوق، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.





وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بوضع حجر أساس فرع جديد لنادى القرن، مشيرًا إلى أن الفرع الجديد يعد إضافة قوية للمنشآت الرياضية المصرية، وسيساهم في إعداد أجيال من الأبطال الرياضيين ترفع علم مصر في مختلف المحافل الرياضية.

من جانبه، أبدى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، سعادته بحضور وزير الشباب والرياضة؛ لوضع حجر أساس فرع جديد للنادي الأهلي، مؤكدًا أن وزير الشباب والرياضة دائمًا هو الداعم للمنشآت الرياضية الجديدة.





وأضاف "الخطيب"، أن الفرع الجديد سيكون إضافة قوية إلى النادي الأهلي وأعضائه في الحفاظ على قيمه ومبادئه وأخلاقه.





ويعد فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة هو رابع فروع النادي بعد فرع الجزيرة، وفرع مدينة نصر، وفرع الشيخ زايد، وصمم النادي الأهلي فرع النادي بالتجمع الخامس بمخطط عام وفق أفضل التصميمات الهندسية التي من خلالها تلبى الاحتياجات الخاصة بخدمة الأعضاء، وينتهي تنفيذ الفرع في غضون عام من الآن.





وتقدر المساحة الإجمالية لفرع الأهلي بالقاهرة الجديدة ما يقارب 50 فدانًا ويشمل ملعبي كرة قدم قانوني كبير، 4 ملاعب خماسية، 4 ملاعب كرة يد، 4 ملاعب للكرة الطائرة، 4 ملاعب لكرة السلة، 6 ملاعب تنس أرضي، ومجمع حمامات سباحة تحتوى على حمام سباحة أولمبي وحمام غطس، صالة مغطاة ، إضافةً إلى مبنى للإسكواش، وحدائق للأعضاء، ومنطقة لألعاب الأطفال.



