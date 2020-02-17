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رياضة

أدهم السلحدار: الفوز على الرجاء دافع لنا قبل لقاء العودة.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 12:12 ص
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
أكد أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الإسماعيلي، أن الفوز على فريق الرجاء البيضاوي المغربي بذهاب نصف نهائي البطولة العربية، سيكون دافع كبير قبل لقاء العودة.

وقال السلحدار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد:  واجهنا فريق كبير صاحب خبرات كبيرة، أمام فريقنا الذي يمتلك بعض اللاعبين قليلي الخبرة.

وتابع : لاعبي الدراويش تأثروا بضغط الجمهور ودخلوا المباراة بحالة نفسية غير مستقرة.

واكد : الهدف كان له مردود ايجابي علينا واستطعنا عبور الرجاء البيضاوي وفوز اليوم سيكون حافزا لنا قبل لقاء الإياب.

وعن مشاركة احمد مدبولي قال : كنا نريد اشراكه في وقت اكبر من ذلك، كان سيفرق معنا ولكن الظروف لم تسعفنا.

وعن موقف باهر المحمدي وحقيقة تهربه دون علم النادي اجاب ضاحكا: ليس لدينا لاعبين مرفهين، المحمدي توجه للعلاج وعاد في حالة جيدة.


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