بعد توسعتها وتجديدها.. تدشين كنيسة مارجرجس بعزبة شهات في مطاي









:وتم تدشين ثمانية مذابح بالكنيسة، كالتالي

الطابق السفلي تم تسمية المذبح الرئيس به على اسم السيدة العذراء والمذبح البحري على اسم الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس والمذبح القبلي على اسمي القديسين الأنبا بيشوي والأنبا بولا





وفي الطابق الأول وتم تدشين المذبح الرئيس به على اسم الشهيد مارجرجس والمذبح البحري على اسم القديس الأنبا أنطونيوس أب الرهبان والمذبح القبلي على اسمي الشهيد أبي قسطور والقديس الأنبا أبرام





اما الطابق الثاني ودُشن فيه المذبح البحري على اسم القديسين قزمان ودميان والقبلي على اسم رئيس الملائكة ميخائيل





.وبدأت الكنيسة المدشنة اليوم، داخل جمعية عام ١٩٥٠ وتم بناؤها ككنيسة في عام ١٩٧١، ثم صدر لها قرار إحلال وتجديد لتصل إجمالي مساحتها، بالمباني الملحقة بها إلى ما يزيد عن ٢٠٠٠ متر



