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المنتجة سارة الطباخ تكشف لأول مرة تفاصيل الصلح مع الشرنوبي

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:08 ص
سارة الطباخ،محمد
سارة الطباخ،محمد الشرنوبي
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إبراهيم القادري
قالت المنتجة سارة الطباخ ، إن بعد أخر مكالمة قامت نقابة المهن الموسيقية بإصدار قرار بعد ان لجأت الى غرفة صناعة السينما للوصول إلى حل سلمي بيني وبين محمد الشرنوبي .


وأضافت سارة الطباخ خلال تصريحات تليفزيونية ، أن التحقيقات ظلت مستمرة لمدة شهرين وبعد ذلك تم إصدار قرار يوم 2/2 ونص على إلزام محمد بتنفيذ العقد وطلبوا منه تسليم توكيل رسمى ويقر أنني وكيلة رسمية عن اعمالة .


وأوضحت سارة الطباخ ، أن هناك 3 قرارات اصدرو ومنهم التوكيل والتعويض وأن يمتنعوا أعضاء الغرفة عن العمل معة اذا لم ينفذ القرارات .



وتابعت سارة الطباخ ، أن محمد الشرنوبي ابدى حسن النية وقام بتسليم التوكيل الرسمى كوكيل حصرى وقمنا بحل الخلاف صباح اليوم .


واستكملت سارة الطباخ ، أن شاء الله سنقوم بعمل ممتاز الفترة القادمة وسنقوم بتعويض 7 اشهر التي قمنا بالتوقف عن العمل فيهم .
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