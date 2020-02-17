المنتجة سارة الطباخ تكشف لأول مرة تفاصيل الصلح مع الشرنوبي

قالت المنتجة سارة الطباخ ، إن بعد أخر مكالمة قامت نقابة المهن الموسيقية بإصدار قرار بعد ان لجأت الى غرفة صناعة السينما للوصول إلى حل سلمي بيني وبين محمد الشرنوبي .









وأضافت سارة الطباخ خلال تصريحات تليفزيونية ، أن التحقيقات ظلت مستمرة لمدة شهرين وبعد ذلك تم إصدار قرار يوم 2/2 ونص على إلزام محمد بتنفيذ العقد وطلبوا منه تسليم توكيل رسمى ويقر أنني وكيلة رسمية عن اعمالة .









وأوضحت سارة الطباخ ، أن هناك 3 قرارات اصدرو ومنهم التوكيل والتعويض وأن يمتنعوا أعضاء الغرفة عن العمل معة اذا لم ينفذ القرارات .













وتابعت سارة الطباخ ، أن محمد الشرنوبي ابدى حسن النية وقام بتسليم التوكيل الرسمى كوكيل حصرى وقمنا بحل الخلاف صباح اليوم .









واستكملت سارة الطباخ ، أن شاء الله سنقوم بعمل ممتاز الفترة القادمة وسنقوم بتعويض 7 اشهر التي قمنا بالتوقف عن العمل فيهم .