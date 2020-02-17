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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 17– 2 - 2020 .. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:20 ص
خضروات وفاكهة
خضروات وفاكهة
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ريهام فيكتور
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 17– 2 - 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم: 5 جنيهات
البطاطس: 4 جنيهات
الخيار: 6 جنيهات
الثوم :14 جنيهًا
الجزر: 5 جنيهات
البصل: 5 جنيهات
الملوخية : 6 جنيهات
الكوسة : 6 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

البرتقال : 8 جنيهات
جوافة: 10 جنيهات
الموز: 10 جنيهات
الفراولة: 12 جنيهًا
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