تدخين ام وراثة.. معلومات صادمة عن مرض حمو بيكا واعراضه غير المتوقعة





ووفقًا لموقع

healthline

فإن هناك أعراض علامات كثيرة تشير بالإصابة به وتؤكد على ضرورة التوجه للطبيب للعلاج منه ومن أبرز هذه الأعراض :



إسهال

حمى

إرهاق

وجود دم في البراز

فقدان الشهية وفقدان الوزن





ولكن يبقى السؤال عن أسباب الإصابة بمرض "كرون "،

فقد أكدت أن هناك أكثر من سبب منها العوامل الوراثية ، فإذا كان هناك أكثر من فرد بالعائلة مصاب بالمرض فمن السهل أن يتم توريثه كذلك ضعف جهاز المناعي وتدخين السجائر يزيد من خطر الإصابة بالمرض .