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مرأة

بملابس غريبة.. شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:04 م
المطربة شمس الكويتية
المطربة شمس الكويتية
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آية التيجي
نشرت المطربة شمس الكويتية صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت بإطلالة غريبة وكلاسيكية، وهو ما عبر عنه متابعوها في التعليقات.

وكتبت شمس الكويتية على صورتها "الحياة هبة، ومن الممكن أن نجعل من كل دقيقة منها عصرًا طويلًا من السعادة، الآن حياتي ستتغير، الآن سأولد من جديد".

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وارتدت شمس الكويتية بنطالا باللون الأسود والسلفر، وعليه بلوزة باللون الأبيض، وعليه جاكيت ذهبي بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من أناقتها وأنوثتها.

وأكملت شمس الكويتية إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

واختارت شمس الكويتية ان تترك شعرها منسدلا على كتفيها، ولكن بطريقة الويفي، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وأبرزت شمس الكويتية إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، حيث اختارت قلادة ذهبية على شكل فراشة، مع بعض الخواتم الناعمة، والأساور على يديها.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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