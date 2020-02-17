مخرج مسلسل حديث الصباح و المساء يكشف مفاجأة عن الجزء الثاني.. فيديو

قال أحمد صقر مخرج مسلسل حديث الصباح و المساء، إنه سعيد بالاحتفال بمسلسل حديث الصباح والمساء بعد 20 عاما من عرضه على القنوات التلفزيونية.

وأضاف مخرج مسلسل حديث الصباح و المساء خلال حواره ببرنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أن رواية حديث الصباح و المساء كانت من أصعب القصص التى تم تحويلها وعملها لمسلسل.

وأوضح مخرج مسلسل حديث الصباح و المساء، أن الراحل نجيب محفوظ كتب هذه الرواية بطريقة مختلفة عن باقي الروايات التى كتبها، وأنه قام بعمل رواية عبقرية.

ولفت مخرج مسلسل حديث الصباح و المساء إلى أن الجزء الثانى من المسلسل جاهز لتنفيذه، ودخلت الفنانة دلال عبد العزيز فى الحوار وقالت احنا نجهز نفسنا ولا ايه للجزء الثانى ليرد المخرج " المسلسل له جزء ثانى".

ودخل الجميع فى الأستوديو فى حالة من الضحك الشديد وذلك بسبب خفة دم دلال عبد العزيز، ورد المخرج عليها.