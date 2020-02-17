مخرج مسلسل حديث الصباح و المساء يكشف مفاجأة عن الجزء الثاني.. فيديو

قال أحمد صقر مخرج
مسلسل حديث الصباح و المساء، إنه سعيد بالاحتفال بمسلسل حديث الصباح والمساء بعد
20 عاما من عرضه على القنوات التلفزيونية.
وأضاف مخرج مسلسل
حديث الصباح و المساء خلال حواره ببرنامج " صاحبة السعادة" المذاع على
قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أن رواية حديث الصباح و المساء كانت
من أصعب القصص التى تم تحويلها وعملها لمسلسل.
وأوضح مخرج مسلسل
حديث الصباح و المساء، أن الراحل نجيب محفوظ كتب هذه الرواية بطريقة مختلفة عن باقي الروايات التى كتبها، وأنه قام بعمل رواية عبقرية.
ولفت مخرج مسلسل
حديث الصباح و المساء إلى أن الجزء الثانى من المسلسل جاهز لتنفيذه، ودخلت الفنانة
دلال عبد العزيز فى الحوار وقالت احنا نجهز نفسنا ولا ايه للجزء الثانى ليرد المخرج " المسلسل له جزء ثانى".
ودخل الجميع فى
الأستوديو فى حالة من الضحك الشديد وذلك بسبب خفة دم دلال عبد العزيز، ورد المخرج عليها.