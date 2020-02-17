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توك شو

مخرج مسلسل حديث الصباح و المساء يكشف مفاجأة عن الجزء الثاني.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:52 م
دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز
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البهى عمرو

قال أحمد صقر مخرج مسلسل حديث الصباح و المساء، إنه سعيد بالاحتفال بمسلسل حديث الصباح والمساء بعد 20 عاما من عرضه على القنوات التلفزيونية.

وأضاف مخرج مسلسل حديث الصباح و المساء خلال حواره ببرنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أن رواية حديث الصباح و المساء كانت من أصعب القصص التى تم تحويلها وعملها لمسلسل.

وأوضح مخرج مسلسل حديث الصباح و المساء، أن الراحل نجيب محفوظ كتب هذه الرواية بطريقة مختلفة عن باقي الروايات التى كتبها، وأنه قام بعمل رواية عبقرية.

ولفت مخرج مسلسل حديث الصباح و المساء إلى أن الجزء الثانى من المسلسل جاهز لتنفيذه، ودخلت الفنانة دلال عبد العزيز فى الحوار وقالت احنا نجهز نفسنا ولا ايه للجزء الثانى ليرد المخرج " المسلسل له جزء ثانى".

ودخل الجميع فى الأستوديو فى حالة من الضحك الشديد وذلك بسبب خفة دم دلال عبد العزيز، ورد المخرج عليها.

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