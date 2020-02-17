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توك شو

بعد 19 سنة.. ليلى علوي تكشف سرا جديدا عن حديث الصباح والمساء

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:59 م
ليلى علوي
ليلى علوي
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البهى عمرو

قالت الفنانة ليلى علوي، إنها شاركت فى مسلسل حديث الصباح والمساء بعد مكالمة من الفنان جمال العدل ومحمد العدل.


وأضافت ليلى علوى خلال حوارها ببرنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أنها قامت بقراءة 11 حلقة فى ليلة واحدة، وأنها كانت سعيدة بالرواية.


وتابعة: "انبهرت لما شفت الحلقات الأولى من المسلسل وأنها أحبت الشخصية التي ستقوم بتجسيدها فى المسلسل".


ولفتت إلى أنها حلمت أنها ستعيش حياة مسلسل حديث الصباح و المساء فى الحقيقة، مشيرة إلى أنها كانت مرعوبة فى البداية لأنها تقوم بتقديم عمل جديد أمام نجوم كبيرة مثل أحمد خليل.


ومسلسل حديث الصباح والمساء عرض قبل 19 عاما وتحديدا 2001، عن قصة للكاتب الكبير نجيب محفوظ وبطولة أحمد خليل وليلى علوى ونخبة من ألمع النجوم.

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