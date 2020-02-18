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أخبار العالم

سرقة أموال الشعب.. هجوم من الكونجرس على ترامب بسبب الجدار الحدودي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:08 ص
صدى البلد
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شريف سيد
لا يزال الجدل دائر داخل أروقة الكونجرس الأمريكي، بسبب قرار الرئيس دونالد ترامب بتحويل بعض المليارات من مخصصات وزارة الدفاع "البنتاجون" إلى تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك

ويعمل العديد من المشرعين في الكونجرس من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، على إيقاف هذا القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي في الموازنة الجديدة، لتحويل 3.8 مليار دولار من البنتاجون إلى بناء الجدار

وقال النائب الأمريكي  ماك ثورنبيري، وفق ما نقله موقع "ذا هيل": "إعادة توزيع الموازنة التي تم الإعلان عنها اليوم تتعارض مع السلطة الدستورية للكونجرس، وأعتقد أنه يتطلب من الكونجرس اتخاذ إجراء"، مضيفا: "سأعمل مع زملائي لتحديد الخطوات المناسبة التي يجب اتخاذها". 

على الرغم من أنه لم يذكر ترامب بالاسم ، إلا أن ثورنبيري قال إن محاولة إعادة توزيع الموازنة هذه "تقوض مبدأ السيطرة المدنية على الجيش وتنتهك الفصل بين السلطات في الدستور".

وأضاف أن تمويل بناء الجدار: "يجب أن يأتي من خلال وزارة الأمن الداخلي بدلًا من تحويل الموارد العسكرية الضرورية المطلوبة والقانون".

في هذه الأثناء، قال رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب آدم سميث إن الإدارة تسرق الأموال من أجل الوفاء بوعد حملة ترامب الانتخابي.

وقال سميث في بيان "هذه الإدارة سرقت بالفعل مليارات الدولارات من وزارة الدفاع من أجل البدء في بناء جدار الرئيس واليوم يضاعفون من سياسة سيئة".

وكانت البنتاجون أعلنت عن تحويل مبلغ 3.8 مليار دولار من بعض مشاريع الأسلحة إلى صندوق مكافحة المخدرات من أجل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك. 

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