القمة الرابعة بين الزعيمين السيسي ولوكاشينكو.. رئيس بيلاروسيا: قفزة في العلاقات بين القاهرة ومينسيك.. مصر شريك تجاري واقتصادي هام.. نساهم في تطوير البنية الصناعية في بلدكم الشقيق.. وتوافق لضمان الأمن

أعلنت الرئاسة البيلاروسية صباح اليوم، الثلاثاء، على صفحتها الرسمية، عن زيارة رسمية سيقوم بها الرئيسللقاهرة غدا، الأربعاء، وتستمر لمدة يومين.

وقال البيان إن الرئيس البيلاروسي إليكساندر لوكاشينكو، سوف يعقد محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيناقش الزعيمان عملية تنفيذ الاتفاقيات الحالية التي تم التوقيع عليها بين الجانبين خلال زيارةللعاصمة البيلاروسية مينسك في الصيف الماضي، وكذلك آفاق تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية.

وأضاف البيان أن الرئيسين سيبحثان التنسيق في القضايا الدولية، بما يضمن الأمن في المنطقة والعالم ككل. بعد المحادثات، من المتوقع أن يتم توقيع حزمة من الاتفاقات الثنائية.

زيارة للعاصمة الإدارية

وأوضحت الصفحة الرسمية للرئاسة البيلاروسية أن الرئيس لوكاشينكو سيعقد أيضا سلسلة من الاجتماعات، كما سيزور برفقة الرئيس السيسي العاصمة الإدارية الجديدة، التي يتم بناؤها على بعد 45 كم شرق القاهرة.

وفي تصريحات له قبيل الزيارة، قال لوكاشينكو

وأعلن الرئيس البيلاروسي، خلال مشاركته في الإطلاق الرمزي لخط إنتاج المواد المبيَّضة في مصنع لب الورق والورق المحلي، أنه سيزور مصر في الأيام المقبلة.

وأكد استعداد بلاده لإنتاج هذه المعدات في مصر من خلال التصنيع المشترك والترويج المشترك في إطار اتفاقيات لمناطق التجارة الحرة توقع عليها مصر وهذا من مصلحة البلدين في ضوء الإمكانيات الكبيرة التي يجب استغلالها.

وأكد استعداد بلاده لإنتاج هذه المعدات في مصر من خلال التصنيع المشترك والترويج المشترك في إطار اتفاقيات لمناطق التجارة الحرة توقع عليها مصر وهذا من مصلحة البلدين في ضوء الإمكانيات الكبيرة التي يجب استغلالها.

تطور غير مسبوق في مستوى العلاقات

من جانبه، أكد إليكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، أن العلاقات البيلاروسية - المصرية شهدت تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة وحدثت انفراجة في العلاقات الثنائية، خاصة في المجالين السياسي والاقتصادي بفضل الجهود المشتركة على جميع المستويات، حيث تم تحقيق الكثير من الإنجازات الهامة في ضوء العلاقة الخاصة التي نشأت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والزيارات المكثفة التي تمت على أعلى مستوى خلال السنوات الماضية.





وقال لوكاشينكو- في تصريحات صحفية قبيل زيارته لمصر التي ستبدأ غدا، الأربعاء - إنه سيلتقي خلال زيارته للقاهرة الرئيس السيسي للمرة الرابعة منذ عام 2015، لافتا إلى أن الرئيس السيسي زار مينسك منذ ستة أشهر، وكانت زيارة تاريخية في العلاقات الثنائية.





وأوضح أن الوضع في العالم والشرق الأوسط يتغير بسرعة ومن المهم لنا مواكبة هذه التطورات، مؤكدا أن بيلاروسيا تعتبر مصر دولة صديقة وشريكا تجاريا واقتصاديا مهما في منطقة الشرق الأوسط، كما أن بلاده تعمل من خلال سفارتها بالقاهرة في دول شمال أفريقيا وخارجها.





شركاء في تطوير الصناعة في مصر

رئيس بيلاروسيا بأن هناك فرصا كثيرة مفيدة للجانبين ونركز على تعزيز التعاون التجاري والانتاجي مع مصر من خلال المشروعات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والإنسانية، منوها بالمشروعات الحالية الواعدة مثل الإنتاج المشترك لمصنع شاحنات مينسك وجرارات مصنع مينسك ومصنع بوبرويسك أغروماش للمعدات الزراعية والرافعات لمصنع أمكودور وصوامع الحبوب ومحركات مصنع مينسك، مما يؤكد مشاركة بيلاروسيا بشكل مباشر في عمليات التصنيع في مصر. وأفادبأن هناك فرصا كثيرة مفيدة للجانبين ونركز على تعزيز التعاون التجاري والانتاجي مع مصر من خلال المشروعات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والإنسانية، منوها بالمشروعات الحالية الواعدة مثل الإنتاج المشترك لمصنع شاحنات مينسك وجرارات مصنع مينسك ومصنع بوبرويسك أغروماش للمعدات الزراعية والرافعات لمصنع أمكودور وصوامع الحبوب ومحركات مصنع مينسك، مما يؤكد مشاركة بيلاروسيا بشكل مباشر في عمليات التصنيع في مصر.





وقال إن التبادل التجاري بين بيلاروسيا ومصر شهد نموا بنسبة 131 في المائة ليبلغ 140 مليون دولار العام الماضي، بالمقارنة بعام 2018، بينما تخطى إجمالي التجارة الثنائية منذ زيارتي السابقة من ثلاث سنوات ثلث مليار دولار؛ وهذه هي البداية لزيادة كبيرة في التجارة مع مصر في المستقبل"، وهناك ركن هام في العلاقات الثنائية هو التوسع في التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم.





وأوضح أن هناك اتصالات قوية بين أكاديميتي العلوم في البلدين ويتم تنفيذ مشروعات مشتركة، مؤكدا وجود الإمكانيات التي ستجعل التعاون في مجالي العلوم والابتكار أقوي في السنوات المقبلة، وسيصبح ذلك دافعا جديدا لتطوير العلاقات مع مصر.





وعن السياسة نحو الشباب، أكد لوكاشينكو أن مبادرات الرئيس السيسي التي أطلقها خلال منتدى شباب العالم في ديسمبر الماضي تأتي في التوقيت المناسب وذات الصلة، حيث أصبح العمل مع الشباب على المستوى الدولي مهما للغاية لتحقيق نجاح حقيقي لضمان التعايش السلمي بين الدول وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونحن على استعداد للتعاون مع مصر في هذا الاتجاه.





وأفاد بأنه بالرغم من التقدم الملحوظ في العلاقات البيلاروسية - المصرية، إلا أننا على قناعة بالحاجة إلى المضي قدما بشكل أكثر نشاطا في ضوء توافر جميع الاشتراطات، حيث توجد اللجنة الحكومية المشتركة للتجارة وسيبدأ مجلس للتعاون بين دوائر الأعمال نشاطه قريبا، مشيرا إلى الاتصالات المباشرة على مستوى القيادات بين الوزارات والسلطات المعنية والمنظمات والمؤسسات؛ والأكثر أهمية توافر الإرادة السياسية والدعم الصادق من قبل رئيسي البلدين لتعزيز علاقات الصداقة بين بيلاروسيا ومصر.





"لوكاشينكو: مصر دولة قائدة بلا منازع في العديد من المجالات في القارة الأفريقية"

بيلاروسيا عن كثب عمل مصر كرئيس للاتحاد الأفريقي ونقدر تقديرا كبيرا الجهود الشخصية التي بذلها الرئيس السيسي وعمله النشط في تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وبين القارة الأفريقية والعالم الخارجي"، مؤكدا أن مصر تعد دولة قائدة بلا منازع في العديد من المجالات في القارة وهذا طبيعي، ومن المستحيل عدم الوضع في الاعتبار دولة بعدد سكان 100 مليون نسمة وباقتصاد سريع النمو، وتمتلك واحدا من أقوى الجيوش في أفريقيا. وعن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، قال لوكاشينكو: "تابعتعن كثب عمل مصر كرئيس للاتحاد الأفريقي ونقدر تقديرا كبيرا الجهود الشخصية التي بذلها الرئيس السيسي وعمله النشط في تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وبين القارة الأفريقية والعالم الخارجي"، مؤكدا أن مصر تعد دولة قائدة بلا منازع في العديد من المجالات في القارة وهذا طبيعي، ومن المستحيل عدم الوضع في الاعتبار دولة بعدد سكان 100 مليون نسمة وباقتصاد سريع النمو، وتمتلك واحدا من أقوى الجيوش في أفريقيا.





وأوضح أن مصر حققت أقصى استفادة من رئاستها للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، حيث نجحت في تعزيز مكانتها وصورتها الدولية وتوسيع علاقاتها مع الدول الأفريقية، وقد نظمت العديد من الفعاليات رفيعة المستوى مثل منتدى أسوان للسلام والامن والتنمية المستدامة في أفريقيا ومنتدى شباب العالم الذي أصبح من المعالم البارزة على طريق تطوير علاقات التكامل في المنطقة وغيرها، وأسهمت بذلك في تشكيل توجهات فكرية لحل القضايا الدولية الملحة.





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أفريقيا . وأفاد رئيس بيلاروسيا بأن مصر اليوم أكثر دولة موثوق فيها بالقارة الأفريقية، وهذا يتجلى بوضوح في مشاركة الرئيس السيسي بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي في قمة دول السبع الصناعية وقمة روسيا – أفريقيا في مدينة سوتشي وفي مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (التيكاد)، معربا عن قناعته بأن مصر ستستمر في أن تلعب دورا رئيسيا في معالجة قضايا التنمية المستدامة الإقليمية والعمالة والأمن الغذائي والبيئة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وحماية حقوق الإنسان في





مصر بوابة أفريقيا لمنتجاتنا

وأضاف أنه ناقش كثيرا مع الصديق الرئيس السيسي وكيف يمكن لمصر أن تصبح بوابة للمنتجات البيلاروسية لأفريقيا، خاصة المنتجات ذات تقنية عالية مثل الشاحنات والجرارات وآلات الحصاد والمعدات الزراعية ومعدات بناء الطرق، مشيرا إلى استعداد بلاده لإنتاجها في مصر من خلال التصنيع المشترك والترويج المشترك في إطار اتفاقيات لمناطق التجارة الحرة توقع عليها مصر، وهذا من مصلحة البلدين في ضوء الامكانيات الكبيرة التي يجب استغلالها.





وعن دور مصر في الشرق الأوسط، أكد لوكاشينكو أن هناك توافق في توجهات البلدين لضمان الأمن الإقليمي والعالمي، وتأييدا للحل السلمي لكافة النزاعات بدون التدخل في الشئون الداخلية للدول ذات سيادة مع مراعاة مصالحها الوطنية.





لاعب رئيسي في مكافحة الإرهاب

وأكد أن مصر تلعب دورا هاما في مكافحة الإرهاب في المنطقة وتمتلك جيشا قويا وخبرة في مكافحة الإرهاب بفعالية، موضحا أنها تمكنت من الصمود والحفاظ علي الاستقرار في البلاد، ونجحت في تحجيم ومنع انتشار الإرهاب والتطرف في الداخل والخارج، وهذا دليل على الحكمة والسياسة التطلعية للقيادة المصرية، وفضل الجيش والشرطة والضباط والجنود الذين يقاتلون الإرهابيين كأبطال حقيقيين.





كما أكد أن بيلاروسيا تدعم بالكامل جهود مصر لمكافحة الإرهاب، وأنها على استعداد لتوفير أي دعم لأصدقائها المصريين وتقاسم التكنولوجيا المتقدمة معهم في هذا المجال.