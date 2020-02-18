سأحكي للرئيس السيسي عنك.. لوكاشينكو يلتقي عاملا مصريا في مصنع ببلاروسيا

لوكاشينكو للحاضرين خلال جولة تفقدية للمصنع مطلع هذا الأسبوع، إنه وقالللحاضرين خلال جولة تفقدية للمصنع مطلع هذا الأسبوع، إنه الرئيس السيسي كيف يمكن لمصر أن تصبح بوابة للمنتجات البيلاروسية لإفريقيا خاصة المنتجات ذات التقنية العالية مثل الشاحنات والجرارات وآلات الحصاد والمعدات الزراعية ومعدات بناء الطرق. ناقش كثيرا مع الصديقكيف يمكن لمصر أن تصبحلإفريقيا خاصة المنتجات ذات التقنية العالية مثل الشاحنات والجرارات وآلات الحصاد والمعدات الزراعية ومعدات بناء الطرق.





وأكد استعداد بلاده لإنتاج هذه المعدات في مصر من خلال التصنيع المشترك والترويج المشترك في إطار اتفاقيات لمناطق التجارة الحرة توقع عليها مصر وهذا من مصلحة البلدين في ضوء الإمكانيات الكبيرة التي يجب استغلالها.

لوكاشينكو يزور مصر في الأيام المقبلة





وأعلن الرئيس البيلاروسي، خلال مشاركته في الإطلاق الرمزي لخط إنتاج المواد المبيَّضة في مصنع لب الورق والورق المحلي، عن أنه سيزور مصر في الأيام المقبلة.





فادي خليل ، الذي يعيش مع أسرته في بيلاروسيا منذ حوالي سبع سنوات، والذي سيزور مصر أيضا خلال الأيام المقبلة وداعبه الرئيس البيلاروسي قائلا: وتحدث لوكاشينكو مع عمال المصانع، أحدهم المصري، الذي يعيش مع أسرته في بيلاروسيا منذ حوالي سبع سنوات، والذي سيزور مصر أيضا خلال الأيام المقبلة وداعبه الرئيس البيلاروسي قائلا: "سوف أتذكرك هناك.. وسوف أخبر الرئيس السيسي بذلك". وأضاف "سوف أخبره بالتأكيد عنك".





بيلاروسيا في يونيو 2019. وزار لوكاشينكو مصر في يناير 2017، وزار الرئيس السيسيفي يونيو 2019.





نمو تجاري متزايد



