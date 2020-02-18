سأحكي للرئيس السيسي عنك.. لوكاشينكو يلتقي عاملا مصريا في مصنع ببلاروسيا

"سأحكي للرئيس السيسي عنك".. هكذا تحدث الرئيس البيلاروسي، إليكسندر لوكاشينكو، مع عامل مصري في أحد مصانع الورق بمدينة سفيتلوغورسك.
وقال لوكاشينكو للحاضرين خلال جولة تفقدية للمصنع مطلع هذا الأسبوع، إنه ناقش كثيرا مع الصديق الرئيس السيسي كيف يمكن لمصر أن تصبح بوابة للمنتجات البيلاروسية لإفريقيا خاصة المنتجات ذات التقنية العالية مثل الشاحنات والجرارات وآلات الحصاد والمعدات الزراعية ومعدات بناء الطرق.
وأكد استعداد بلاده لإنتاج هذه المعدات في مصر من خلال التصنيع المشترك والترويج المشترك في إطار اتفاقيات لمناطق التجارة الحرة توقع عليها مصر وهذا من مصلحة البلدين في ضوء الإمكانيات الكبيرة التي يجب استغلالها.
لوكاشينكو يزور مصر في الأيام المقبلة
وأعلن الرئيس البيلاروسي، خلال مشاركته في الإطلاق الرمزي لخط إنتاج المواد المبيَّضة في مصنع لب الورق والورق المحلي، عن أنه سيزور مصر في الأيام المقبلة.
وتحدث لوكاشينكو مع عمال المصانع، أحدهم المصري فادي خليل، الذي يعيش مع أسرته في بيلاروسيا منذ حوالي سبع سنوات، والذي سيزور مصر أيضا خلال الأيام المقبلة وداعبه الرئيس البيلاروسي قائلا: "سوف أتذكرك هناك.. وسوف أخبر الرئيس السيسي بذلك". وأضاف "سوف أخبره بالتأكيد عنك".
وزار لوكاشينكو مصر في يناير 2017، وزار الرئيس السيسي بيلاروسيا في يونيو 2019.
نمو تجاري متزايد
وفي تصريحات له قبيل الزيارة قال لوكاشينكو إن التبادل التجاري بين بيلاروسيا ومصر شهد نموا بنسبة 131 في المائة ليبلغ 140 مليون دولار العام الماضي بالمقارنة بعام 2018 بينما تخطى إجمالي التجارة الثنائية منذ زيارته السابقة من ثلاث سنوات ثلث مليار دولار؛ وهذه هي البداية لزيادة كبيرة في التجارة مع مصر في المستقبل، وهناك ركن هام في العلاقات الثنائية هو التوسع في التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم.
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