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حوادث

نقل أشلاءات جثة شخص لمشرحة مستشفى كفر الدوار بعد أن دهسته سيارة مسرعة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:23 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
لقى شخص مصرعه أثناء عبوره الطريق الزراعى السريع " القاهرة/الإسكندرية" أمام قرية البيضا بدائرة مركز كفر الدوار وتم نقل اشلاءات الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

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 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز كفر الدوار يفيد بوقوع حادث عبور مشاه بالطريق الزراعي السريع وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين مصرع "صلاح. ع. ك"  تحت عجلات السيارة رقم  7461س ص ب أثناء عبوره الطريق المشار إليه أمام قرية البيضا بدائرة المركز.

 وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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