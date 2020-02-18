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حوادث

مصرع ربة منزل دهسا تحت عجلات قطار بضائع بمنطقة كوم امبو بالبحيرة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:15 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
لقيت ربة منزل مصرعها تحت عجلات قطار بضائع بمنطقة كوم أمبو التابعة لقرية الشعراوى بدائرة مركز أبو المطامير بالبحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة أبو المطامير يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بضائع بمنطقة كوم امبو قرية الشعراوى بدائرة المركز، وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين مصرع رضا ال ع ٤٦ عاما ربة منزل من الثالثة منحل حوشه ٥ قرية الشعراوى  تحت عجلات القطار أثناء عبورها الطريق بمكان غير مخصص لعبور المشاه.

وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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