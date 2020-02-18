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حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بسبب السرعة الزائدة بشوارع كفر الزيات

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:20 م
صدى البلد
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احمد علي
شهدت مدينة كفر الزيات في محافظة الغربية اليوم، الثلاثاء، حادث سير أصيب به ٣ أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بسبب السرعة الزائدة نتج عنها إصابة ٣ أشخاص كما تم نقلهم للمستشفى العام لإسعافهم.

بداية الواقعة بتلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء محمد عمران مدير إدارة البحث الجنائي بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارتين بطريق مشلة العوايسة بمدينة كفر الزيات بسبب السرعة الزائدة نتج عنه إصابة كل من "صبحيه حمزه عبد السلام ٥٦ سنة مقيمة بقرية منشأة سليمان وإسلام احمد حمدي ٢٢ سنة ومقيمة ووداد حمد شمخ ٤٧ سنة ومقيمتا بمدينة كفر الزيات  كماتم نقلهم إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقي العلاج اللازم .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجارٍ العرض على النيابة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية .
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