أخبار البرلمان | أبو العينين يستخرج كارنيه عضوية مجلس النواب ويؤدي اليمين الأحد المقبل.. تحركات عاجلة ضد وزير التربية والتعليم بسبب راقصة وشيشة

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الثلاثاء 18 فبراير:

أعلنت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، عن تقدمها ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التربية والتعليم، بشأن واقعة مشاهدة فيديوهات رقص من جانب الطلاب إضافة إلى "شيشة ومعسل" داخل الفصول بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم.





قال مصطفى كمال عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إن ما حدث في مدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات يعتبر مهزلة وانفلاتا أخلاقيا بكل ما تحمله الكلمة، لافتًا إلى أن استخدام الطلاب شاشات الفصل في مشاهدة الراقصات والاستماع إلى الأغاني الشعبية المنحدرة دليل قوي على وجود خلل في إدارة المدرسة.





استقبل المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، بعد فوزه الكاسح في الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة، بحصوله على ٣٦٢١٣ صوتا.





استقبل أهالي الجيزة، رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، استقبالا حافلا بالأعلام والهتافات، بعد فوزه الكاسح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، بحصوله على ٣٦٢١٣ صوتا، إلى جانب إهدائه "تورتة" مرسوم عليها صورته.





عبر رجل الصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشؤون المجالس النيابية عن امتنانه وشكره لأهالي الجيزة بجميع بقاعها، على ثقتهم الكبيرة في انتخابه عضوا بالبرلمان عن دائرة الجيزة، بعد الفوز الساحق الذي حققه بحصوله على ٣٦٢١٣ صوتا، مؤكدا أن هذه الثقة وسام على صدره وتكليف ودين عليه من أهالي الجيزة له.





استقبل المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، بعد فوزه الكاسح في الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة، بحصوله على ٣٦٢١٣ صوتا.





أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم؛ قبل قليل، فوز رجل الأعمال محمد أبو العينين في الانتخابات التكميلية بدائرة قسم شرطة الجيزة؛ فيما تجرى جولة إعادة في دائرة ملوي؛ وذلك في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب.









قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، إنه يؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، مؤكدا أن هذه ليست أغاني إنما انحدار فني وأخلاقي وتزييف للوعي ونشر للقبح وإفساد للذوق العام.





قدم النائب عبد الحميد كمال طلب إحاطة عاجلا، وطالب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، باستدعاء الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، بسبب انتشار الفن الهابط وتأثيره على المجتمع.





طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من الحكومة سرعة التدخل للوقف الفورى لجميع من يسيئون للفن المصرى، بأغاني وأفلام ومسلسلات هابطة بها كلمات ومشاهد فيها خروج سافر وصارخ عن القيم والأخلاق والتقاليد المصرية العريقة.