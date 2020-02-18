AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أخبار البرلمان | أبو العينين يستخرج كارنيه عضوية مجلس النواب ويؤدي اليمين الأحد المقبل.. تحركات عاجلة ضد وزير التربية والتعليم بسبب راقصة وشيشة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:56 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
حسن رضوان
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الثلاثاء 18 فبراير:

أعلنت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، عن تقدمها ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التربية والتعليم، بشأن واقعة مشاهدة فيديوهات رقص من جانب الطلاب إضافة إلى "شيشة ومعسل" داخل الفصول بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم.

قال مصطفى كمال عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إن ما حدث في مدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات يعتبر مهزلة وانفلاتا أخلاقيا بكل ما تحمله الكلمة، لافتًا إلى أن استخدام الطلاب شاشات الفصل في مشاهدة الراقصات والاستماع إلى الأغاني الشعبية المنحدرة دليل قوي على وجود خلل في إدارة المدرسة.

استقبل المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية،  بعد فوزه الكاسح في الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة، بحصوله على ٣٦٢١٣ صوتا.

استقبل أهالي الجيزة، رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، استقبالا حافلا بالأعلام والهتافات، بعد فوزه الكاسح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، بحصوله على ٣٦٢١٣ صوتا، إلى جانب إهدائه "تورتة" مرسوم عليها صورته.

عبر رجل الصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشؤون المجالس النيابية عن امتنانه وشكره لأهالي الجيزة بجميع بقاعها، على ثقتهم الكبيرة في انتخابه عضوا بالبرلمان عن دائرة الجيزة، بعد الفوز الساحق الذي حققه بحصوله على ٣٦٢١٣ صوتا، مؤكدا أن هذه الثقة وسام على صدره وتكليف ودين عليه من أهالي الجيزة له. 

استقبل المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية،  بعد فوزه الكاسح في الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة، بحصوله على ٣٦٢١٣ صوتا.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم؛ قبل قليل، فوز رجل الأعمال محمد أبو العينين في الانتخابات التكميلية بدائرة قسم شرطة الجيزة؛ فيما تجرى جولة إعادة في دائرة ملوي؛ وذلك في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب.


قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، إنه يؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع  مطربي المهرجانات من الغناء، مؤكدا أن هذه ليست أغاني إنما انحدار فني وأخلاقي وتزييف للوعي ونشر للقبح وإفساد للذوق العام.

قدم النائب عبد الحميد كمال طلب إحاطة عاجلا، وطالب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، باستدعاء الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، بسبب انتشار الفن الهابط وتأثيره على المجتمع.

طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من الحكومة سرعة التدخل للوقف الفورى لجميع من يسيئون للفن المصرى، بأغاني وأفلام ومسلسلات هابطة بها كلمات ومشاهد فيها خروج سافر وصارخ عن القيم والأخلاق والتقاليد المصرية العريقة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار البرلمان: مؤتمر جماهيري حاشد لأهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات النواب.. ومجلس القبائل العربية يمنح رجل الأعمال عضويته الشرفية

أخبار البرلمان .. أبو العينين خلال مؤتمر جماهيري: خطة للارتقاء بمنظومة التعليم في الجيزة.. وعبد العال يؤكد: مصر ستظل عونا للفلسطينيين

بنسبة تفوق 82%.. مؤشرات أولية: فوز ابو العينين باكتساح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالجيزة

أنصار محمد أبو العينين يحتفلون بفوزه في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب.. صور

شاهد.. لقاء أبو العينين وأعضاء حزب مستقبل وطن عقب حسم انتخابات البرلمان التكميلية

بنسبة تفوق 82%.. مؤشرات أولية: فوز أبو العينين باكتساح في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالجيزة.. رجل الصناعة: فوزي في الانتخابات تكليف وشرف كبير.. وتحية إلى الأم المصرية الجيزاوية

ترشيحاتنا

إحنا مكملين.. المدفعجية بعد قرار وقف مطربي المهرجانات: اللي غلط يتحاسب

منع وزير الداخلية السابق ومسئول كبير سابق بوزارة الدفاع من السفر بالكويت

حرب ممنهجة.. محمد رمضان يكشف السبب الحقيقي للهجوم عليه

شاهد.. صور مذهلة لأول بركان جليدي في شتاء 2020

صدمة للترجي .. إصابة طه الخنيسي وسامح الدربالي وغيابهما عن مباراة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا

بعد تشغيل فيديو الرقص في الفصل.. التعليم تحقق في واقعة وجود شيشة في مدرسة بـ6 أكتوبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخبار السيارات.. سوزوكي تستعد لطرح اسبريسو suzuki espresso.. تخفيضات على هيونداي توسان hyundai tucson

طريقة عمل البسبوسة .. 4 وصفات متعددة

كورونا يضرب آيفون iPhone في مقتل.. أبل تكشف عن نقص عالمي في أجهزتها