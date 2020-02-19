أخبار الرياضة | مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور.. ومحمد فضل يكشف عن إمكانية تأجيل مباراة القمة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية على مدار فجر الأربعاء والتي جاءت كالآتي:
وبَّخ مرتضي منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق ومقدم البرامج بقناة النادي، بشأن شريف عبد الفضيل نجم الأهلي السابق
تسلّم الزمالك زيّه الجديد من الشركة المسئولة عن تصميم الزي، على أن يظهر الفريق بالطقم الجديد في مواجهة الخميس المقبل أمام الأهلي.
أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في مباراة الدوري المصري ستقام في موعدها يوم 24 فبراير على استاد القاهرة
ردَّ أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على التعامل مع لاعب الفريق السابق محمود عبدالمنعم (كهربا) المنضم حديثًا لصفوف الأهلي خلال مواجهة الفريقين المرتقبة غدا، بالسوبر المصري في الامارات.
أكد فيرجل فان دايك نجم فريق ليفربول الإنجليزي أن فريق أتلتيكو مدريد يقدم أداء وأسلوب لعب "غريبًا" خلال مباراة الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز أتلتيكو بهدف نظيف
أكد محمد فاروق مقدم برنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن"، عدم مشاركة رمضان صبحي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فى مباراة السوبر أمام الزمالك، المقرر له بعد غد الخميس.