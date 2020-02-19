أخبار الرياضة | مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور.. ومحمد فضل يكشف عن إمكانية تأجيل مباراة القمة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية على مدار فجر الأربعاء والتي جاءت كالآتي:





مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور بسبب نجم الأهلي.. فيديو

وبَّخ مرتضي منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق ومقدم البرامج بقناة النادي، بشأن شريف عبد الفضيل نجم الأهلي السابق







الزمالك يتسلم زيّه الجديد قبل مباراة السوبر المصري أمام الأهلي

‏تسلّم الزمالك زيّه الجديد من الشركة المسئولة عن تصميم الزي، على أن يظهر الفريق بالطقم الجديد في مواجهة الخميس المقبل أمام الأهلي.





محمد فضل: تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في حالة واحدة.. فيديو

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في مباراة الدوري المصري ستقام في موعدها يوم 24 فبراير على استاد القاهرة











أحمد مرتضى منصور يرد على تجاهل كهربا أمام منصة السوبر المصري

ردَّ أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على التعامل مع لاعب الفريق السابق محمود عبدالمنعم (كهربا) المنضم حديثًا لصفوف الأهلي خلال مواجهة الفريقين المرتقبة غدا، بالسوبر المصري في الامارات.



