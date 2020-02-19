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فن

منى فاروق تعلن توبتها بعد الفيديو الإباحي: نفسي أزور النبي واشتكيله

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:35 ص
منى فاروق
منى فاروق
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أحمد إبراهيم
لليوم الثانى على التوالى تصدرت الفنانة منى فاروق ترند البحث "جوجل"، بعد أن أثارت جدلا واسعًا منذ يومين، متحدثة عن أزمتها ودخولها السجن بسبب الفيديو الإباحي لها. 

ونشرت منى فاروق تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعد الأزمة النفسية التي تعرضت لها، خاصة بعد خروجها من السجن. 

وقالت منى فاروق متمنية زيارة بيت الله الحرام: "يا رب اكتبلى العمرة .. نفسي أزور بيت النبي اشتكيله". 

وانتاب منى فاروق حالة من البكاء الشديد فى الفيديو اللايف الذي نشرته على حسابها، والذي كشفت فيه تعرضها لحالة نفسية سيئة بعد خروجها من السجن وأنها تفكر فى الانتحار خاصة بعد عزوف الناس المقربين لها عنها.  
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