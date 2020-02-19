منى فاروق تعلن توبتها بعد الفيديو الإباحي: نفسي أزور النبي واشتكيله

لليوم الثانى على التوالى تصدرت الفنانة

البحث "جوجل"، بعد أن

جدلا واسعًا منذ يومين، متحدثة عن أزمتها ودخولها السجن بسبب الفيديو الإباحي لها.

ترندأثارت