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أخبار العالم

رئيس تركي سابق: حزب أردوغان انحرف عن طريقه

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:36 ص
رجب طيب أردوغان وعبد
رجب طيب أردوغان وعبد الله جول
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أحمد محرم
قال الرئيس التركي السابق عبد الله جول إن الإسلام السياسي انهار في جميع أنحاء العالم، وأن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انحرف عن مبادئه الأساسية التي اختاره الناخبون من أجلها.

وبحسب قناة "العربية"، أوضح عبدالله جول أن الحركات السياسية ذات الهوية الإسلامية يمكنها الوصول إلى سدة الحكم عندما تصبح ديمقراطية وليبرالية، وعندما تحترم حقوق الإنسان.



وأكد جول أن حزب "العدالة والتنمية" كان مثالا خلال ولاية حكمه الأولى في العام 2002، حيث كان الحزب يحكم على أساس المعايير العقلانية، مضيفا أن الحزب نجح خلال فترة ولايته الأولى، وكان مصدر إلهام للعالم الإسلامي وحتى الحركات الإسلامية، إلا أن الأمور تغيرت لأن الحزب ابتعد عن نهجه الديمقراطي، بحسب تعبيره.

وشدّد الرئيس التركي السابق على ضرورة عودة حزب "العدالة والتنمية" إلى مبادئه الأساسية، وعودة البرلمان التركي إلى نشاطه التشريعي السابق، مشيرا إلى أن تغيير النظام التركي ومنحه صلاحيات واسعة للرئيس رجب طيب أردوغان بموجب إصلاح دستوري على حساب البرلمان والحكومة، أضعف البرلمان بشكل كبير وجعله برلمانا "شكليا".

ولم يخف عبدالله جول تأييده لوزير الخزانة والمالية التركي السابق علي باباجان، الذي سبق وأن أعلن عن تأسيس حزب جديد، وكثيرا ما أشارت مصادر مطلعة إلى وقوف الرئيس التركي السابق وراء الحزب الجديد. وقد ترك غول وباباجان حزب "العدالة والتنمية" احتجاجا على طريقة إدارة أردوغان للحزب.

وفيما يتعلق بما يحدث في إدلب، أكد عبدالله جول أنه "لا ينبغي خوض حرب شاملة مع سوريا"، على خلفية استمرار أنقرة في دعم الجماعات المسلحة المتمركزة بشمال غرب سوريا.

واعتبر أن مقاربة العالم بأسره تجاه سوريا خاطئة للغاية منذ البداية، كما أعلن غول رفضه لصفقة "إس 400" بين تركيا وروسيا.
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