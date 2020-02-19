ثلاثي الريشة الطائرة يغادرون القاهرة للمشاركة في بطولة أوغندا الدولية





وتضم قائمة المنتخب كلًا من "أدهم حاتم الجمال، هادية حسني، ضحى هاني".





وكان الثلاثي قد نجح في التتويج بـ3 برونزيات بمنافسات الفردي في بطولة إفريقيا للكبار والتي احتضنتها القاهرة خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري، كما حصل الزوجي أدهم الجمال وضحى هاني على ذهبية الزوجي المختلط.





وحصلت هادية حسني وضحى هاني على ذهبية زوجي السيدات.





ويسعى اتحاد اللعبة برئاسة هشام التهامي لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين لأولبياد طوكيو 2020.

غادرت فجر اليوم الأربعاء، بعثة المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، متوجهة إلى العاصمة الأوغندية "كامبالا" للمشاركة في بطولة أوغندا الدولية، والمقامة خلال الفترة من 20 وحتى 23 فبراير الجاري.