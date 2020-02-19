AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ثلاثي الريشة الطائرة يغادرون القاهرة للمشاركة في بطولة أوغندا الدولية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:12 م
بعثة المنتخب الوطني
بعثة المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة
Advertisements
عبدالله هشام
غادرت فجر اليوم الأربعاء، بعثة المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، متوجهة إلى العاصمة الأوغندية "كامبالا" للمشاركة في بطولة أوغندا الدولية، والمقامة خلال الفترة من 20 وحتى 23 فبراير الجاري.  

وتضم قائمة المنتخب كلًا من "أدهم حاتم الجمال، هادية حسني، ضحى هاني".

وكان الثلاثي قد نجح في التتويج بـ3 برونزيات بمنافسات الفردي في بطولة إفريقيا للكبار والتي احتضنتها القاهرة خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري، كما حصل الزوجي أدهم الجمال وضحى هاني على ذهبية الزوجي المختلط.

وحصلت هادية حسني وضحى هاني على ذهبية زوجي السيدات. 

ويسعى اتحاد اللعبة برئاسة هشام التهامي لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين لأولبياد طوكيو 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكشف عن شعار البطولة الإفريقية للريشة الطائرة بالقاهرة

وزير الرياضة يشهد افتتاح البطولة الأفريقية للريشة الطائرة

نجمة منتخب الريشة الطائرة تخضع للكشف عن المنشطات بعد لقاء موريشيوس

الريشة الطائرة ينظم عشاء للوفود المشاركة في بطولة إفريقيا

تأهل 5 مصريين لـ ربع نهائي بطولة إفريقيا للريشة الطائرة

3 مصريين في نهائي بطولة أفريقيا للريشة الطائرة

ترشيحاتنا

رئيس الأرض البيضاء يلتقى السيسي.. لماذا سميت بيلاروسيا بهذا الاسم؟

منى فاروق تعلن توبتها بعد الفيديو الإباحي: نفسي أزور النبي واشتكيله

الكلاب نهشت جثتها.. شاب يتخلص من عشيقته بعد علمه بحملها

نوع حميد.. مؤشرات إيجابية مبشرة بشأن فيروس كورونا

فايلر يحسم موقف رمضان صبحي من مواجهة الزمالك

اقتصادية البرلمان تكشف عن بديل جديد للتوكتوك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب خوفها من "كورونا".. سيدة تجد نفسها في ورطة مع الشرطة.."تفاصيل"

منى فاروق تعلن توبتها بعد الفيديو الإباحي: نفسي أزور النبي واشتكيله

بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي